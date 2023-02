VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 12.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 15): Olimpia SBV Galatina-Mesagne 2-3, Leverano-Galatone 1-3, Athena NA-Joivolley Gioia 1-3, Pol. Matese-Pozzuoli 3-1, Casoria-Marigliano 3-1, Taviano-Pomigliano 1-3, Grottaglie-Meta Torre Ann. 3-0.

CLASSIFICA: Leverano 40 – Grottaglie 39 – Galatone 37 – Joivolley Gioia 36 – Taviano, Marigliano 25 – Pomigliano 24 – Casoria 20 – Pozzuoli 16 – Meta Torre Annunziata 15 – Athena NA 13 – SBV Galatina 11 – Mesagne e Pol. Matese 7.

PROSSIMO TURNO (19 feb.): Pol. Matese-Leverano, Joivolley Gioia-Mesagne, Galatone-Casoria, Pozzuoli-Taviano, Pomigliano-Athena NA, Meta Torre Annunziata-Olimpia SBV Galatina, Marigliano-Grottaglie.

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Un’altra prestazione super per l’Allianz Colazzo Galatone che vince in trasferta il derby contro la capolista Leverano e adesso è a soli tre punti dalla vetta del girone H di serie B di volley maschile. I biancoverdi sabato sera hanno lasciato il palasport di via 2 Giugno vittoriosi per 3-1 al termine di una partita sontuosa disputata in un campo in cui nessuno quest’anno era ancora riuscito a vincere. La classifica per il Galatone è sempre più da vertigine: il Leverano dopo la batosta perde terreno ma è ancora primo a 40 punti, segue il Grottaglie a 39 e, a sole tre lunghezze dal vertice, c’è l’Allianz Colazzo Galatone a quota 37.

Non hanno sbagliato niente i ragazzi di mister Cavalera, tirando fuori grinta e concentrazione come ormai fanno da mesi, vincendo set anche con distacchi ragguardevoli (16-25; 25-19; 17-25; 20-25). Sin dai primi minuti l’Allianz ha messo alle corde l’avversario con parziali molto netti. Poi la temporanea “sbandata” galatonese, con un appannamento del quale il Leverano ha approfittato vincendo il secondo set e pareggiando momentaneamente i conti. Dal terzo però è stato solo show dei ragazzi di coach Cavalera. La società lo aveva annunciato alla vigilia della gara: “Andiamo a Leverano rispettando gli avversari ma senza nessun timore di affrontarli”. E così è stato. Un ruolino di marcia impressionante per il Galatone: si tratta dell’undicesima vittoria di fila in campionato. Quella di sabato è stata sicuramente la più bella, proprio a casa della prima della classe, con una prestazione che lascia ben sperare squadra e società per il futuro. E fa sognare i tifosi, sabato accorsi in gran numero a Leverano a dare manforte alla squadra. Prossimo appuntamento domenica 19 febbraio alle 18:30 al palasport di Galatina, dove l’Allianz affronterà in casa il Volley Casoria.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 1-3

(16-25; 25-19; 17-25; 20-25)

LEVERANO: Pagano, Marzo 14, Laterza, Galasso 10, Vannicola, Olimpio, De Pandis (L), D’Elia, Scrimieri 11, Orefice 17, De Marco, Varratta (L), Miraglia 3; allenatore Zecca.

GALATONE: Latorre 5, De Filippis, Zanettin 12, Musardo 7, Garofalo 14, Barone (L), Russo 20, Calò, Schiattino, Papa 6, Gravili (L), Lentini, Carrozzini 2; allenatore Cavalera.

Arbitre: Benedetto, Petrera.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 15): CdPazzi RM-HUB Ambiente CT 3-0, Pomezia-F. Schultze ME 3-2, Arzano-Gesan Marsala 3-1, Castellana Grotte-Baronissi 3-2, S. Salvatore Tel.-Fiammatorrese 0-3. Riposano Terrasini e Melendugno.

CLASSIFICA: Arzano 33 – CdPazzi Roma 29 – Farmacia Schultze ME 28 – Melendugno 25 – Baronissi 23 – Pomezia 20 – San Salvatore Tel., Fiammatorrese 17 – Gesan Marsala 12 – Castellana Grotte 11 – Terrasini 9 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): Castellana Grotte-Pomezia, Gesan Marsala-HUB Ambiente CT, Farmacia Schultze ME-S. Salvatore Telesino, Baronissi-Terrasini, Fiammatorrese-Melendugno. Riposano Arzano, CdPazzi Roma.