VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 12.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 15): L. Ostuni-Trepuzzi 3-0, LC Monteroni-O. Parabita 3-0, Diamante P. Salento-Vis Squinzano 3-0, Ve.Ra Monteroni-SS Nardò 0-3, NV Torre-CDM Cutrofiano 3-0, F. Tricase-Bee Lecce 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni, SS Nardò 37 – Aurora Brindisi 32 – NV Torre SS 31 – Fulgor Tricase 26 – Diamante P. Salento, L. Ostuni 25 – Trepuzzi 20 – CDM Cutrofiano 13 – Vis Squinzano 11 – Bee Lecce 6 – Ve.Ra Monteroni 4 – O. Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): Aurora Brindisi-LC Monteroni, Vis Squinzano-Trepuzzi, O. Parabita-Ve.Ra Monteroni, CDM Cutrofiano-L. Ostuni, SS Nardò-Diamante P. Salento, Bee Lecce-NV Torre SS.

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 15): Falchi Ugento-Lecce Volley 3-1, Squinzano-Falchi Ugento Beach 3-0, PV Massafra-V. Tricase 0-3, TC Ruffano-Alezio 3-0, SB Galatina-Aurispa Libellula 3-1, Frascolla-Vibrotek 0-3.

CLASSIFICA: V. Tricase, Falchi Ugento 35 – TC Ruffano 34 – Lecce Volley 33 – Falchi Ugento Beach, Squinzano 29 – Vibrotek 21 – LC Mottola 14 – SB Galatina, Alezio 13 – Aurispa Libellula 9 – PV Massafra 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): LC Mottola-Squinzano, V. Tricase-Lecce Volley, Falchi Ugento Beach-TC Ruffano, Aurispa Libellula-Falchi Ugento, Alezio-PV Massafra, Vibrotek-SB Galatina.

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – Nonostante le buone intenzioni la formazione leccese non è riuscita ad espugnare il difficile campo dei Falchi Ugento. Che la trasferta non fosse facile era già nell’aria, lo testimonia la maggiore aggressività dimostrata dai padroni di casa che fin dal primo set, se pur inizialmente equilibrato, prendono il largo fino al 17 a 10. Pronta la risposta dei giallorossi che recuperano fino al 17 pari per poi cedere il set per 25 a 21. Diverso e certamente più concreto l’approccio della Conad Lecce nel secondo set, più precisa in quasi tutti i fondamentali tanto da chiudere il set per 25 a 14. Non sono mancati i momenti di contestazione per il cartellino rosso inesistente assegnato al tecnico giallorosso concedendo così un punto prezioso alla squadra avversaria in un momento decisivo per il recupero del set perso poi per 25 a 22. Rinvigoriti dal vantaggio acquisito e agevolati da numerosi errori in ricezione e in attacco della squadra leccese, i ragazzi di Maurizio De Giorgi hanno premuto l’acceleratore chiudendo il set per 25 a 14. Un risultato mal digerito dalla formazione leccese consapevole di non avere giocato al massimo delle loro possibilità come afferma Antonio Vinci il laterale della Conad: “Fin dall’inizio abbiamo cercato di dare il massimo ma loro giocando in casa si sono dimostrati più concentrati. Abbiamo peccato molto in ricezione, soprattutto io, non siamo riusciti a concretizzare ma da martedì si ricomincia a lavorare con la voglia di far bene”.

La sconfitta della Conad Lecce ad Ugento consente alla formazione del Tricase di salire in testa alla classifica con 35 punti, a pari merito con i Falchi Ugento seguiti dal Ruffano ad una sola lunghezza. La Conad Lecce quindi scivola al quarto posto ma il desiderio di riscattarsi è forte afferma Saccomanno alla fine dell’incontro: “Abbiamo peccato in ricezione e siamo andati in sofferenza nella distribuzione del gioco, siamo stati troppo prevedibili. Ora dobbiamo pensare alla trasferta di Tricase non meno complicata, tuttavia non dobbiamo dimenticare che la nostra è una formazione molto giovane, con meno esperienza. Ci proveremo!”.

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 15): FA Oria-Ottica Longo 3-0, F. Taviano-San Cassiano 3-2, FP Spongano-MV Galatina 0-3, Assi Brindisi-Seiconsulting 3-1, I. Talsano-NV Maglie 1-3, Diamante P. Salento-Cupa Volley 1-3, GPV Ruffano-Sensi Lecce 21 3-1.

CLASSIFICA: MV Galatina 39 – San Cassiano 34 – FP Spongano, GPV Ruffano 30 – Cupa Volley 29 – NV Maglie 27 – FA Oria 26 – F. Taviano 25 – Sensi Lecce 21 21 – Assi Brindisi 17 – Ottica Longo 13 – I. Talsano 10 – Seiconsulting, Diamante P. Salento 7.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): Assi Brindisi-F. Taviano, MV Galatina-Ottica Longo, San Cassiano-I. Talsano, Seiconsulting-Diamante P. Salento, Cupa Volley-FP Spongano, Sensi Lecce 21-FA Oria, NV Maglie-GPV Ruffano.

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 12): Costruzioni Energie-Apulia Monopoli 1-3, VC Grottaglie-AI Alberobello 1-3, VR Nardò-O. Ostuni 2-3, LS Casarano-P. Fasano 0-3.

CLASSIFICA: P. Fasano 29 – O. Ostuni 28 – AI Alberobello 24 – Tiger Squinzano 19 – Apulia Monopoli 18 – VC Grottaglie, VR Nardò 10 – LS Casarano 6 – Costruzioni Energie 0.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): Apulia Monopoli-VR Nardò, AI Alberobello-Costruzioni Energie, O. Ostuni-LS Casarano, P. Fasano-Tiger Squinzano.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 13): NPV Tricase-SS Nardò 3-1, Otranto-IM San Cassiano 3-1, Alliste-AlessanoSpecchia 1-3, Ve.Ra Monteroni-Lady Falchi Beach 1-3, CDM Cutrofiano-Bee Lecce 1-3, Sport & Friends-Astra Volley 1-3, GV Galatone-I. Copertino 1-3.

CLASSIFICA: Astra Volley 36 – I. Copertino 35 – Sport & Friends 34 – NPV Tricase 26 – Lady Falchi Beach 24 – SS Nardò 23 – Bee Lecce 22 – AlessanoSpecchia 20 – Ve.Ra Monteroni, Otranto 15 – GV Galatone 11 – CDM Cutrofiano 6 – Alliste 3 – IM San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): Otranto-NPV Tricase, AlessanoSpecchia-IM San Cassiano, Ve.Ra Monteroni-SS Nardò, Alliste-Astra Volley, Sport & Friends-Bee Lecce, GV Galatone-Lady Falchi Beach, CDM Cutrofiano-I. Copertino.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 13): Seiconsulting-Alliste 3-0, Vis Squinzano-Visionottica 3-2, Prontass Lecce-Parabita (16/03), Nociglia-Terre d’Oriente 3-2, MBV Ruffano-Otranto 0-3.

CLASSIFICA: Otranto 32 – Seiconsulting, Terre d’Oriente 23 – Parabita 20 – Prontass NS Lecce, Visionottica Ingrosso 19 – Olimpia SBV Galatina 13 – Alliste 12 – Vis Squinzano 11 – Nociglia 10 – MBV Ruffano 7.

PROSSIMO TURNO (18-19 feb.): Visionottica Ingrosso-Alliste, Parabita-Vis Squinzano, Terre d’Oriente-Prontass NS Lecce (03/03), Otranto-Nociglia, Olimpia SBV Galatina-Seiconsulting.