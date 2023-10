VOLLEY – B/m, B2/f, C/f, C/m, D/f, D/m: risultati 29.10.2023. classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 4): Afragola-Ruffano 0-3, I. Molfetta-Cus Bari 3-1, Turi-Taviano 0-3, DV Modugno-Matervolley (08/11), VC Grottaglie-Leverano 3-2, GV Galatone-Joivolley 3-2. Riposa Marigliano.

CLASSIFICA: VC Grottaglie 10 – GV Galatone, Joivolley 9 – TC Ruffano, CUS Bari 7 – Marigliano, I. Molfetta 6 – Afragola, Pag Taviano 5 – Matervolley, Leverano 2 – Turi 1 – Napoli, DV Modugno 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): Marigliano-Afragola, CUS Bari-Turi, Matervolley-I. Molfetta, Pag Taviano-DV Modugno, Joivolley-VC Grottaglie, Leverano-GV Galatone. Riposa TC Ruffano.

(US BCC Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Leverano mette paura alla capolista Volley Club Grottaglie, vince i primi due set e poi si fa rimontare al termine di una partita ricca di colpi di scena. I salentini conquistano un punto e muovono nuovamente la classifica. Coach Zecca schiera Persichino al posto dell’indisponibile Muscarà e D’Amico per Esposito. L’ace del laterale gialloblù porta subito in vantaggio gli ospiti sul 3-5. La ricezione dei padroni di casa soffre tantissimo i turni al servizio della BCC Leverano, infatti poco dopo arriva l’ace siglato da Caleca che costringe Giosa, nelle doppie vesti di giocatore-allenatore, a chiamare time out. Battaglia in forma strepitosa e man of the match con i suoi 34 punti mette a terra la palla del 7-11. Cazzaniga manda fuori il suo attacco e il sestetto gialloblù può scappare sul 7-13. D’Amico sigla il punto dell’8-14, poi tocca al muro composto da D’Elia e Battaglia fermare l’attacco del Volley Club Grottaglie. Sul finire del game è il muro di Persichino a congelare il distacco tra le due formazioni che rimane invariato fino al 19-25 finale. L’opposto di coach Zecca, schierato come centrale, si fa sentire anche a inizio del secondo parziale con due muri, cui segue l’attacco vincente di Toselli per il 4-7 che costringe nuovamente Giosa a fermare il gioco con un time-out. Doppio attacco out di Cazzaniga per il 10-14, poi Battaglia con un ace mette la ciligiena sulla torta. Arriva il muro di capitan D’Elia a sancire il 15-22, poi Grottaglie prova a rientrare in partita con l’ace di Cazzaniga per il 20-23, ma è l’errore di Giosa a regalare alla BCC Volley Leverano il 20-25. Nel terzo set il Volley Club Grottaglie parte subito forte con l’intenzione di recuperare la situazione e per farlo si affida a Cazzaniga. E’ grazie al turno al servizio dell’opposto che i padroni di casa scappano nel punteggio sull’11-7. La sfida rimane tuttavia equilibrata fino a metà game, con la BCC Leverano brava a rintuzzare gli attacchi avversari, poi è di nuovo la battuta di Cazzaniga a fare la differenza con tre ace fino al 25-15. Il quarto game comincia con i salentini piuttosto fallosi in attacco (9-6), poi due attacchi vincenti di Toselli riportano i gialloblù a un passo da Latorre e compagni. Battaglia sigla il punto del pari sul 12-12, mentre Toselli con un ace mette la freccia sul 14-16. Grottaglie non demorde e si affida al muro per riacciuffare i rivali (20-20), quindi è Cazzaniga a mettere a terra il pallone vincente del 25-22. Nel tie-break la BCC Leverano parte alla grande col muro di D’Elia, il punto di Battaglia e quello di Toselli per lo 0-3. L’ace di Battaglia mantiene inalterate le distanze sul 6-9, ma i padroni di casa quando sono in difficoltà alzano il muro e si affidano a Cazzaniga. Così ritrovano prima la parità, poi mettono la freccia del sorpasso. L’ace di Cazzaniga del 13-10 spegne gli entusiasmi dei salentini, poi è il muro di Giosa a regalare la vittoria ai padroni di casa.

IL TABELLINO

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE-BCC LEVERANO 3-2

(19-25, 20-25, 25-15, 25-22, 15-11)

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: Fiore 13, Antonazzo 11, Di Castri ne, Lamedola ne, Latorre 3, Alabrese 6, Caiaffa 0, De Sarlo (libero), Di Felice ne, Cazzaniga 32, Susco ne, Giosa 3, Argentino ne, Quaranta ne. Allenatore: Giosa

BCC LEVERANO: D’Amico 5, Toselli 15, Caleca 3, Rossetti ne, Marsella 0, Semeraro ne, Esposito 3, Battaglia 34, D’Elia 2, Di Carlo (libero), Persichino 8, Muscara ne, Mello ne. Allenatore: Zecca.

Errori in battuta: Grottaglie 15, Leverano 14; Ace: Grottaglie 5, Leverano 5; Muri vincenti: Grottaglie 10, Leverano 8

—

VOLLEY B2/f GIRONE I

RISULTATI (giornata 4): M. Cerignola-Leonessa Altamura 3-1, SV Bisceglie-La Bruna Monopoli 3-0, V. Benevento-FLV Cerignola 0-3, Faam Matese-Cutrofiano 3-0, Pozzuoli-Castellaneta 3-0, A. Benevento-Villaricca 2-3, Oplonti-SG Volley 3-0.

CLASSIFICA: SV Bisceglie, Oplonti 12 – FLV Cerignola, SG volley, L. Altamura, M. Cerignola 9 – Villaricca 8 – LB Monopoli 5 – Pozzuoli 4 – Faam Matese, SM Cutrofiano 3 – A. Benevento 1 – G. Castellaneta, V. Benevento 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): L. Altamura-SV Bisceglie, LB Monopoli-M. Cerignola, FLV Cerignola-Faam Matese, G. Castellaneta-V. Benevento, SM Cutrofiano- Pozzuoli, SG Volley-A. Benevento, Villaricca-Oplonti.

—

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Joyvolley-Acquaviva 0-3, Maxima-FM Ostuni 3-1, Psa Matera-Aurora Brindisi 0-3, Orsacuti-FM Turi 1-3, W. Crispiano-Gioiella Gioia 2-3.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi 9 – Joy Volley, FM Turi 6 – Acquaviva, W. Crispiano 5 – Gioiella Gioia 4 – Orsacuti, DP Matera, Maxima 3 – FM Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): Aurora Brindisi-Joy Volley, Acquaviva-Maxima, FM Ostuni-W. Crispiano, FM Turi-DP Matera, Gioiella Gioia-Orsacuti.

—

VOLLEY C/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 3): MSP Galatina-Cupa Volley 3-0, LC Monteroni-TricaseSpecchia 3-1, IM San Cassiano-SM Cutrofiano 3-1, Salento Lecce-Trepuzzi 3-2, NV Torre-DV Nardò 0-3.

CLASSIFICA: DV Nardò, LC Monteroni, IM San Cassiano 9 – Salento Lecce 8 – Trepuzzi 4 – MSP Galatina, TricaseSpecchia 3 – SM Cutrofiano, NV Torre, Cupa Volley 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): SM Cutrofiano-MSP Galatina, Cupa Volley-LC Monteroni, TricaseSpecchia-NV Torre, Trepuzzi-IM San Cassiano, DV Nardò-Salento Lecce.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): Lecce Volley-Luxury Polignano 3-0, Falchi Ugento-Tiger Squinzano 3-0, Matervolley-V. Tricase 1-3, Omega Mesagne-Squinzano 1-3, Nava Gioia-Prisma Taranto 3-0, SB Galatina-LC Mottola 3-1.

CLASSIFICA: Falchi Ugento, Lecce Volley, Nava Gioia, SB Galatina, V. Tricase, Squinzano 3 – Omega Mesagne, Matervolley, LC Mottola, Prisma Taranto, Luxury Polignano, Tiger Squinzano 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): LC Mottola-Lecce Volley, V. Tricase-Falchi Ugento, Squinzano-Matervolley, Tiger Squinzano-Omega Mesagne, Luxury Polignano.-Nava Gioia, Prisma Taranto-SB Galatina.

(US Lecce Volley – Donatella De Filippo) – Partenza positiva quella della Conad Lecce impegnata domenica scorsa nella prima gara casalinga del campionato di serie C. I giallorossi di Fabio Saccomanno, sostenuti dal numeroso pubblico, hanno avuto la meglio sulla neo promossa Luxury Polignano aggiudicandosi l’incontro con il netto risultato di tre a zero (25/23. 25/ 16, 25/ 19) Una gara nel complesso giocata a fasi alterne da entrambe le formazioni scese in campo con intenzioni senza dubbio più offensive che nel concreto non hanno mai realmente raggiunto la giusta intensità agonistica. Una gara giocata inizialmente dai giallorossi all’insegna della prudenza a tratti eccessiva, molti gli errori in attacco gratuiti dettati senza dubbio dalla ricerca di automatismi ancora da perfezionare. Questo, tuttavia non ha impedito ai giallorossi, nel primo set, di prendere il largo sfruttando bene la seconda linea e di velocizzare il gioco al centro con i suoi centrali maturando il vantaggio per 21 a 16. Alcuni errori al centro e a muro permettono agli ospiti di recuperare lo svantaggio ma è la Conad a chiudere il set per 25 a 23. Nel secondo parziale, la Conad più reattiva, dopo un iniziale fuga degli ospiti, concretizza un discreto vantaggio sfruttando bene il suo opposto Cagnazzo, efficace sul finale di set anche al svz e a muro. Il Polignano si difende con gli attacchi al centro di Sadik fermato a muro da Di Zanno che sigla il 25 a 16 per i padroni di casa. La Conad si sblocca nel terzo set;nonostante l’avvio piuttosto equilibrato, i giallorossi esprimono un gioco piùefficace e preciso lavorando bene al centro e con i laterali Cannazza e Chezzi sostituito quando necessario, dal mancino Giovanni Asti. Molto più efficace il lavoro di difesa a muro dei centrali nel bloccare le intenzioni di attacco dei baresioffensivi, a tratti, con Semeraro e Sedik e la serie positiva al servizio di Sancesario che permette ai padroni di casa di chiudere il set e l’incontro per 25 a 18. Soddisfatto nel complesso, il tecnico della Conad: “Abbiamo vinto la gara con il Polignano interpretando bene le situazioni di gioco che ci avrebbero potuto creare difficoltà. Superare questo primo scoglio vuol dire andare avanti con maggiore convinzione per comprendere meglio gli aspetti da migliorare lavorando per rafforzare quelle qualità utili per affrontare con decisione anche le trasferte”. Il prossimo appuntamento per i leccesi è in terra tarantina con la formazione del Mottola a 0 punti dopo la sconfitta per tre a uno rimediata sul campo esterno degli Show Boys di Galatina.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Uisp Putignano-IPV Fasano 3-1, Brindisi-FA Oria 1-3, Massafra-PI Talsano 1-3, Sport & Friends-Apulia Monopoli 3-2.

CLASSIFICA: PI Talsano 9 – FA Oria 8 – Uisp Putignano 6 – Sport & Friends 5 – Massafra 4 – IPV Fasano 3 – Apulia Monopoli 1 – Brindisi, Dell’Orco Laterza 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): PI Talsano-Uisp Putignano, IPV Fasano-Brindisi, FA Oria-Sport & Friends, Apulia Monopoli-Dell’Orco Laterza.

—

VOLLEY D/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 3): R. Spongano-O. Parabita 0-3, TOI Copertino-GP Ruffano 3-2, F. Taviano-Ve.Ra Monteroni 3-1, LNV Maglie-CDM Astra Volley 3-0, Sensi Lecce 21-Bee Lecce 3-0.

CLASSIFICA: Sensi Lecce 21, LNV Maglie 9 – F. Taviano 8 – TOI Copertino, GP Ruffano 5 – Ve.Ra Monteroni, CDM Astra Volley, OV Parabita 3 – Bee Lecce, R. Spongano 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): R. Spongano-Ve.Ra Monteroni, OV Parabita-TOI Copertino, GP Ruffano-Sensi Lecce 21, F. Taviano-CDM Astra Volley, Bee Lecce-LNV Maglie.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): Apulia Monopoli-Frascolla 0-3, AI Alberobello-Alezio 1-3, BCC Castellana-VR Nardò 3-0, RBM Fasano-Vibrotek 3-0, Otranto-VC Grottaglie 3-0.

CLASSIFICA: RBM Fasano, Frascolla, Otranto, BCC Castellana, Alezio 3 – AI Alberobello, VR Nardò, VC Grottaglie, Apulia Monopoli, Vibrotek, Materdomini 0.

PROSSIMO TURNO (04-05.11.23): VC Grottaglie-Apulia Monopoli, VR Nardò-Materdomini, Alezio-BCC Castellana, Frascolla-RBM Fasano, Vibrotek-Otranto.