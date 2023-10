TRIATHLON – Ottimo bottino azzurro alla World Triathlon Para Cup di Taranto

Una splendida giornata di sole e una perfetta organizzazione hanno accompagnato la World Triathlon Para Cup, svoltasi nella SVAM di Taranto domenica scorsa.

Il ritorno di una tappa della Coppa del Mondo ha rappresentato il coronamento di un gratificante e articolato lavoro di squadra coordinato dalla Federazione Italiana Triathlon sotto l’egida di World Triathlon, col contributo del Comune di Taranto, del Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Puglia, di Puglia Promozione, dell’Aeronautica Militare, della NATO, di Acquedotto Pugliese e del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Prolifico il bottino della nazionale italiana che ha portato a casa un oro, due argenti e due bronzi. La competizione è stata inaugurata dalla prestigiosa doppietta azzurra nella categoria PTWC con Giuseppe Romele (GS Fiamme Azzurre – Pol. Disabili Valcamonica), medaglia d’oro, e col capitano Giovanni Achenza (GS Fiamme Azzurre, doppio bronzo paralimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020) medaglia d’argento.

Nella cat. PTVI bronzo per Anna Barbaro (GS Fiamme Azzurre, argento a Tokyo 2020) e per la sua guida Charlotte Bonin, piazzatesi alle spalle della francese Heloise Courvoisier e dell’irlandese Judith Maccombe. Ottimo esordio per Annalisa Minetti (GS Fiamme Azzurre) e per la sua guida Elena Maria Petrini, che hanno chiuso la gara al quarto posto. La quarta medaglia azzurra è arrivata nella categoria PTS5 con Azzurra Carancini (Triathlon Team Ladispoli), un fantastico bronzo in rimonta dopo un bel recupero nelle prove di ciclismo e di corsa. Prestigioso quinto posto di Giovanni Sciaccaluga tra i PTS3 così come il settimo di Fabrizio Suarato.

Al termine della competizione, tra le più partecipato della Coppa del Mondo con 80 atleti iscritti in rappresentanza di 26 Paesi, è stata officiata la premiazione col presidente della FiTri, Riccardo Giubilei; col direttore generale di ASSET Puglia, Elio Sannicandro; col comandante della SVAM, col. Alessandro Del Buono; col gen. di Brigata della NATO, Renato Lepore; con l’assessore allo Sport del Comune di Taranto, Gianni Azzaro; col presidente Coni Puglia, Angelo Giliberto.