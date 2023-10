VOLEY A2/f – Melendugno dura un solo set, poi Lecco non lascia scampo

in foto: F. Antignano, MVP con 13 punticopyright: RP

Sconfitta per la Narconon Melendugno in quel di Lecco contro la Picco. Dopo aver vinto il primo parziale, Caracuta e compagne hanno perso il secondo ai vantaggi, il terzo di quattri lunghezze per poi crollare nel quarto e finale set.

Le salentine occupano il penultimo posto in classifica con tre punti. Nell’infrasettimanale del 1° novembre, altra trasferta in casa della capolista Omag San Giovanni in Marignano.

—

IL TABELLINO

LECCO-MELENDUGNO 3-1

(22-25, 29-27, 25-21, 25-11)

LECCO: RImoldi 1, Monti, Zojzi 4, Bazzani ne, Sol Salinas 12, Frigerio, Conti 18, Sassolini, Morandi, Piacentini 6, Barbagallo (L), Badalamenti 16, Caneva 14, Casari ne. All. Milano.

MELENDUGNO: Polesello 3, Biesso 2, Caracuta 4, Oggioni (L), Corroux, Stival 10, Campana 11, Esposito 2, Antignano 13, Maruotti, Santiago 5, Rastelli 11. All. Napolitano.

Arbitri: Faia, Guarneri.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Mondovì-Montecchio 1-3, Cremona-SG Marignano 1-3, Lecco-Melendugno 3-1, Offanengo-Macerata 1-3, Costa Volpino BG-Olbia 3-0.

CLASSIFICA: Montecchio, SG Marignano 10 – Costa Volpino, Macerata 7 – Mondovì 6 – Lecco 5 – Offanengo 4 – Melendugno 3 – Olbia 1.

PROSSIMO TURNO (01.11.23): Macerata-Lecco, SG Marignano-Melendugno, Montecchio-Costa Volpino, Mondovì-Cremona, Olbia-Offanengo.