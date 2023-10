VOLLEY A3/m – Casarano, terza caduta: Marcianise passa in tre set

Cade per la terza volta in campionato la Leo Shoes Casarano; in terra campana finisce 3-0 in favore del Marcianise. Una prestazione che sicuramente non ha rispettato le aspettative della vigilia: si è notata una squadra con ancora varie difficoltà in fase di ricezione e con una mancanza di lucidità nei momenti più cruciali.

Nel primo set la formazione di casa prova a solcare sin da subito un importante vantaggio subito recuperato dalla squadra ospite che, sfruttando le disattenzioni avversarie, riesce a riportarsi a galla mantenendo l’equilibrio per tutto il resto del set. Casarano ha la possibilità di chiuderla sul finale ma non riesce a sfruttare l’occasione, a differenza della squadra di casa che infatti fa sui il primo set con il risultato di 25 a 23.

La situazione non cambia nel secondo set con la squadra casertana che mantiene una certa distanza trascinata da un super Compagnoni. Nel secondo parziale, le giocate di Lugli e Topuzliev danno uno spiraglio di rimonta e fanno sperare la squadra ospite, ma nelle fasi finali ha la meglio il Marcianise che da il colpo di grazia e conclude in suo favore il secondo set 25-23.

Nell’ultimo set, dopo un primo parziale equilibrato, non sembra esserci partita, la squadra di casa sembra avere una marcia in più; ma quando le speranze di una rimonta sembrano ormai svanite, capitan Peluso e compagni guidano la carica verso un recupero ormai insperato. I ragazzi di mister Licchelli si ritrovano finalmente ad un passo dal riaprirla, quando, un po’ per i nostri demeriti, un po’ per la loro lucidità, la squadra di casa si aggiudica il terzo set che fa svanire ogni speranza ai rossazzurri. Finisce 29-27.

Una Leo Shoes che incappa nell’ennesima sconfitta e sicuramente non era l’inizio di campionato che la compagine rossazzurra si aspettava; c’è ancora tanto lavoro da fare ma sicuramente la fiducia da parte dello staff e di tutti i tifosi non manca.

(US Leo Shoes Casarano)

IL TABELLINO

MARCIANISE-CASARANO 3-0

(25-23, 25-23, 29-27)

MARCIANISE: Alfieri 6, Dalmonte 9, Vetrano 3, Pascucci 5, Faenza, Gallo 5, Ballan 4, Cai, Bizzarro ne, Cereda (L), Foraboschi (L), Leone ne, Compagnoni 26. All. Nacci.

CASARANO: Moschese ne, Martinelli 3, Peluso 3, Miragklia 1, Ciardo 3, Lugli 20, Quarta ne, Carta (L), Topuzliev 8, Licitra, pepe 6, Tommasi, Baldari 3, De Micheli (L) ne. All. Licchelli.

Arbitri: Pasciari, Lanza.

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Macerata-Napoli 3-2, Aurispa-Lagonegro 3-2, Just Bari-Fano 2-3, Modica-San Giustino 3-2, Marcianise-Casarano 3-0, Sabaudia-Palmi 2-3.

CLASSIFICA: Macerata 8 – Fano, Lagonegro 7 – Aurispa DelCar, Napoli, Modica, San Giustino 5 – Sorrento, Sabaudia 4 – Marcianise 3 – Palmi, JB Bari 2 – Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (01.11.23): Fano-Sabaudia, Palmi-Marcianise, Lagonegro-Sorrento, Casarano-JB Bari, San Giustino-Macerata, Napoli-Modica. Riposa Aurispa.