VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 26.04.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 24): Molfetta-Marcianise 3-0, D&F Caffè NVP-Praia 3-1, Valdiano-Bisignano 3-0, SG Terzigno-Uni Bari 3-2, Termoli-Leverano 1-3, Casoria-Casarano 3-0, San Vito Mesagne-Pag Taviano 3-2.

CLASSIFICA: Pag Taviano 64 – Molfetta 61 – Valdiano 51 – San Vito Mesagne 45 – Uni Bari 43 – SG Terzigno 42 – Casarano 40 – D&F Caffè, Casoria 39 – Leverano 28 – Marcianise 22 – Bisignano 12 – Termoli 10 – Praia 8.

PROSSIMO TURNO (02/05): Praia-Uni Bari, Pag Taviano-Valdiano, San Vito Mesagne-SG Terzigno, Marcianise-D&F Caffè, Bisignano-Molfetta, Casarano-Termoli, Leverano-Casoria.

(US Volley Leverano, FMZ) – Torna dal Molise con 3 punti pesantissimi in chiave salvezza la BCC Leverano. La vittoria consente ai salentini di staccare Marcianise di 6 punti a due giornate dal termine della regular season e di mettere una seria ipoteca alla permanenza diretta in serie B. Per la matematica serviranno 3 punti nelle ultime 2 gare che vedranno i gialloblù di mister Zecca affrontare due squadre campane, sabato prossimo, in casa, Casoria e una settimana dopo, in trasferta, Valdiano.

Ancora problemi di formazione per coach Zecca che deve fare a meno di capitan Orefice e di Carcagní alle prese con acciacchi che ne hanno limitato l’utilizzo in queste ultime settimane. Leverano si schiera con la diagonale palleggiatore-opposto formata da Mingolla e Sergio, i due schiacciatori di banda Galasso e Ingrosso, al centro Serra e Rossetti e Morciano libero.

La partita inizia in salita per la BCC Leverano che stenta a trovare ritmo e misure. Tanti, troppi errori e un Termoli più ordinato e libero da ossessioni di classifica producono subito uno sbandamento con conseguente vittoria del parziale per i padroni di casa che chiudono 25-20.

Secondo set in equilibrio fino al 12-12 poi Leverano effettua un allungo che conserva fino al 19-25 finale.

Nel terzo set Sergio e compagni appaiono più concentrati e decisi, vanno subito in fuga con un perentorio 0-9 e un divario che si allarga sempre di più fino al 14-25.

La quarta frazione si apre con un pallonetto vincente di Ingrosso che con Galasso si contenderanno il titolo di MVP. Termoli prova a rientrare e impatta sul 11-11 ma due punti consecutivi di Andrea Galasso rimettono le cose apposto. Il set e la gara si concludono con un attacco in diagonale di Stefano Sergio, capitano di giornata.

Nel tabellino finale 22 punti per Galasso, 15 per Ingrosso e 11 per Sergio. Buono il contributo dei centrali che firmano 13 punti complessivi (7 per Serra e 6 per Rossetti). A referto anche il secondo palleggiatore Bray con 1 punto.

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VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 24): LB Monopoli-Volare BN 0-3, Napoli-Pescara 3-1, Nardò-Bari 3-0, Faam Matese-LC Monteroni 3-1, Capurso-Cerignola 3-1, Isernia-Arabona 3-0, Salerno-Fiamma Torrese 3-0.

CLASSIFICA: Nardò 62 – Isernia 61 – Arabona, Capurso 52 – Salerno 37 – Cerignola 45 – Monopoli 39 – Faam Matese 34 – LC Monteroni 31 – Volare BN 25 – Napoli 21 – Bari 20 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (02/05): Pescara-Monteroni, Fiamma Torrese-Nardò, Salerno-Faam Matese, Volare BN-Napoli, Bari-Monopoli, Arabona-Capurso, Cerignola-Isernia.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Vittoria netta della Dream Volley Nardò che nella ventiquattresima giornata di campionato supera davanti al proprio pubblico la JBVP Bari per 3-0. Un risultato frutto di due set dominati, senza storia, coi parziali di 25-17 e 25-11, ed una terza frazione che, invece, è stata un’autentica battaglia di nervi, terminata ai vantaggi (28-26).

Giocare in Salento alle ore 18 di domenica pomeriggio, col richiamo del mare a poche centinaia di metri, non era facile. Ma il Pala “Andrea Pasca” si è andato via via popolando e la città ha risposto all’appello della dirigenza che in settimana aveva chiesto di stare vicino alle ragazze in questa fase delicata del torneo: con Isernia ad una sola lunghezza di distanza, la Dream non può concedersi distrazioni e l’ultimo dei tre set portati a casa è lì a ricordarci che l’inerzia di ogni partita può cambiare in qualsiasi momento. Meglio essere vigili. Sempre.

I NUMERI: Iniziamo dalla top scorer della serata, Siria Tarantino: 17 punti per lei, a coronamento di una prestazione monumentale. Il 68% di efficienza in attacco ci restituisce ancora una volta il quadro di una partita praticamente perfetta. Letale anche al servizio, con 2 ace, Siria è la nostra MVP della serata, senza “se” e senza “ma”.

Solidissimo il match disputato da Martina Gorgoni, altra grande protagonista del risultato finale con 9 centri all’attivo e con un contributo fondamentale in ricezione. Sempre equilibrata. Nel bilancio positivo della serata entra a pieno titolo Greta Halla, molto attiva in attacco con 7 centri ai quali va aggiunto 1 ace; soffre un tantino il muro avversario, ma chiude col segno “più”. Silvia Antonaci è solida a muro, ne mette a segno 2 sui 5 totali della squadra, chiudendo con un buon 25% di positività in attacco e 5 punti. Sara Della Corte è come al solito preziosa nel lavoro “sporco”: segna 7 punti (suo il guizzo conclusivo), sostenendo magistralmente insieme a capitan Gorgoni la ricezione: ben 20 i palloni gestiti, con una positività del 40%. La regia della squadra è affidata alle sapienti giocate di una Giorgia Tamborino che domina il centro del campo, concedendosi ben 2 muri vincenti su 2 tentativi, dimostrando grande senso della posizione a rete. Il nostro libero d’acciaio, Mara Tamborino, ci regala ancora una volta una prestazione di sostanza in seconda linea, formando una sorta di “triangolo di ricezione”, con Della Corte e Gorgoni, capace di neutralizzare il servizio delle baresi. Menzione anche per le subentrate Alessandra Zaccaria, autrice di 1 punto ed 1 ace decisivo al servizio e Carolina Gloria, che pur non avendo registrato statistiche attive al tabellino, ha svolto il suo compito con la consueta professionalità.

L’analisi della gara mostra una squadra che, sotto la guida attenta e sempre scrupolosa di Fabio Saccomanno e di uno staff tecnico sempre sul pezzo, gira a meraviglia: un attacco corale guidato da Siria Tarantino in stato di grazia ed una tenuta difensiva che ha permesso alla palleggiatrice di variare molto il gioco. “Qualche piccola sbavatura tattica nel terzo set, ma tutto sommato una squadra che ha interpretato bene la gara” – le parole di mister Saccomanno ai nostri microfoni – “una squadra giovane, che sa soffrire e sa superare le difficoltà che le si presentano nel corso di una gara. Ora ci attendono due finali, ma, al di là dell’ esito di questo campionato, che naturalmente ci teniamo a vincere, io personalmente tengo molto alla crescita tecnica ed umana delle ragazze. E per questo lavoriamo insieme in settimana”.

Un terzo set “thriller”, quindi, ha fatto da cornice ad una sfida vera, giocata contro una buona squadra, arcigna e determinata a giocarsi a Nardò le sue chances salvezza senza timori reverenziali, in casa della capolista: Federica Buono in attacco (8 punti totali per lei) e Fortuna Castellano, costantemente sotto pressione in ricezione, hanno provato a reagire al dominio granata, riuscendo ad animare la partita nel finale.

A sole due giornate dalla fine, è tempo di primi verdetti nel Girone I: Nardò ed Isernia disputeranno matematicamente i play off promozione, con le neretine che sabato prossimo andranno a far visita a Torre Annunziata ad una Fiamma Torrese aritmeticamente in C, assieme a Pescara, già retrocessa. Isernia non molla ed insidia le neretine ad una sola lunghezza, rendendo questo finale di stagione palpitante fino all’ultimo attacco. Bagarre per il terzo posto (con Arabona e Orsacuti appaiate) e per la terzultima piazza, anche qui con Bari e Napoli a contendersi la salvezza fino all’ultimo secondo utile. Sarà un finale da vivere come sempre intensamente, con nel cuore il grande sogno di spuntarla, scrivendo la storia.

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VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 24): NV Torre-CDM Astra Volley 3-0, Surbo-Oria 0-3, MSP Galatina-CDM Cutrofiano 0-3, Monopoli-Aurora Brindisi 0-3, San Cassiano-Lecce 3-0, Melendugno Calimera-F. Taviano 0-3.

CLASSIFICA: San Cassiano 61 – Oria 60 – CDM Cutrofiano 56 – Trepuzzi 49 – Aurora Brindisi 42 – NV Torre 35 – F. Taviano 29 – CDM Astra Volley 28 – Lecce, Surbo 23 – Melendugno Calimera 14 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (09/05): Oria-NV Torre, CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley, F. Taviano-MSP Galatina, Melendugno Calimera-Monopoli, Aurora Brindisi-Trepuzzi, Lecce-Surbo.

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VOLLEY C/m

RISULTATI (playoff prima fase): Vibrotek-Trivianum serie 1-2. Promosso in B Trivianum.

(playoff seconda fase): Cerignola batte Fasano (golden set); Tricase batte Andria; Altamura batte Lecce

(playout): Frascolla-Turi serie 0-2; Mottola-GP Valenzano serie 1-1 (bella il 09/05), Carbonara-Parabita serie 0-2, Palo del Colle-Grottaglie serie 2-0. Retrocedono Frascolla, Carbonara, Grottaglie, (perdente bella GP Valenzano-Mottola)

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VOLLEY D/f

RISULTATI (playoff prima fase, gg 2): PSA Matera-Copertino 0-3, AR Spongano-Pianeta Sport 3-0, OR Altamura-Carbonara 3-0, Uisp Putignano-CDM Cutrofiano (28/04).

(playout): Maxima Volley-STV Tricase 3-2, Spike Volley-Santeramo 0-3, Melendugno Calimera-Talsano 3-1, I. Bari-Matera (28/04).

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VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 24): Tiger Squinzano-Falchi Ugento 2-3, Avetrana-Olimpia SBV Galatina 0-3, STV Tricase-Materdomini 3-0, GS Ugento-Vis Squinzano 0-3, Castellana-MB Ruffano 3-2.

CLASSIFICA: SBV Galatina 51 – Falchi Ugento 46 – Massafra 41 – Vis Squinzano 40 – Tiger Squinzano 33 – Castellana 31 – Ruffano, San Vito 30 – GS Ugento 26 – Avetrana 21 – Materdomini 11 – STV Tricase 6.

PROSSIMO TURNO (02-03/05): SBV Galatina-Tiger Squinzano, Materdomini-Falchi Ugento, MB Ruffano-STV Tricase, GS Ugento-Castellana, Vis Squinzano-San Vito.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

PLAYOFF PROMOZIONE (02-03/05): Supersano-Victor Volley, Alliste-Trepuzzi, F. Taviano-MB Ruffano, LC Monteroni-Wesport.

PLAYOUT (02-03/05): CDM Astra Volley-AR Maglie, Melendugno Calimera-Lecce.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

PLAYOFF PROMOZIONE (09-10/05): Specchia-Veglie, GVP Corvino-Meraki.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 10): Sant’Elia-Bee Lecce 3-0, Degiorgivolley-Aurora Brindisi 0-3, Wesport-F. Surbo 3-0.

CLASSIFICA FINALE: Sant’Elia 29 – Aurora Brindisi 25 – Degiorgivolley 17 – Wesport, bee Lecce 8 – Surbo 3.

in attesa della post-season

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 10): San Cesario-Vera San Pietro in Lama 0-3, LC Monteroni-PVK 0-3, Civolley Copertino-I. Copertino 1-3.

CLASSIFICA FINALE: Vera San Pietro in Lama 29 – I. Copertino 25 – PVK 16 – San Cesario, Civolley Copertino 9 – LC Monteroni 2.

in attesa della post-season

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 10): Draghi Matino-Alezio 1-3, VS Gallipoli-Uggiano 3-0, MV Galatina-PDP Casarano 3-0.

CLASSIFICA FINALE: Draghi Matino 24 – Alezio 22 – MV Galatina 20 – VS Gallipoli 16 – Uggiano 8 – PDP Casarano 0.

in attesa della post-season

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 10): San Donaci-V. Sava 3-0, Sport & Friends-Degiorgivolley 2-3, Novoli-LS Sava 3-0.

CLASSIFICA: Novoli 27 – Vis Squinzano 21 – San Donaci 19 – Degiorgivolley 11 – Sport & Friends 9 – V. Sava 3 – LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (02-03/05): LS Sava-San Donaci, V. Sava-Sport & Friends, Vis Squinzano-Novoli.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 10): Ruffano-Alliste (03/05), SP Azzurra Team-SB Galatina 0-3, NV Maglie-GV Galatone 3-0, Meraki-V. Tricase (08/05).

CLASSIFICA: MB Ruffano 25 – SB Galatina 22 – NV Maglie 21 – Azzurra Team 16 – GV Galatone 12 – Alliste 10 – V. Tricase 5 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (03-04/05): Ruffano-GV Galatone, Alliste-SP Azzurra Team, NV Maglie-Tricase, Meraki-SB Galatina.

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