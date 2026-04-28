ECCELLENZA – Matteo Di Piazza (Canosa) è il re della classifica marcatori 2025/26

Matteo Di Piazza, centravanti del Canosa (ed ex centravanti del Lecce nel 2017/18 in Serie C), è il vincitore della classifica marcatori di Eccellenza pugliese girone unico 2025/26 con 21 reti. Il bomber siciliano, classe 1988, ha staccato di una lunghezza Francesco Losavio (Taranto) e di tre Samuele Oltremarini (Maglie). Di Piazza succede ad Alessandro Amoroso, capocannoniere con l’Unione Calcio Bisceglie con 20 reti nello scorso torneo.

La classifica marcatori completa (al netto di eventuali correzioni dopo le sentenze su Racale-Novoli e Massafra-Brilla Campi):

21 RETI: Di Piazza (Canosa);

20 RETI: Losavio (Taranto);

18 RETI: Oltremarini (A. Toma Maglie)

–

17 RETI: Barbero (Racale), Lopez (Bisceglie);

16 RETI: Russo Nicola (3, Taranto, 13 Massafra);

14 RETI: Mingiano (Taurisano), Sene (Bisceglie), Rivadero (Ugento);

13 RETI: Saraniti (Brindisi);

12 RETI: Aguilera (2 Canosa, 10 Taranto), Ingredda (2 Polimnia, 10 Acquaviva);

11 RETI: Girardi (Acquaviva), Palazzo (Bitonto), Ramos (UC Bisceglie), Bonicelli (UC Bisceglie);

10 RETI: Guglielmi (Acquaviva), Burzio (Brindisi), Mancarella (Novoli), Fucci (Acquaviva), Goh (Acquaviva), Dammacco (1 Taranto, 9 Bisceglie);

9 RETI: Lavopa (Bisceglie), Garcia Dylan (Acquaviva), Serafino (5 Polimnia, 4 Toma Maglie);

8 RETI: Ferrari (Brindisi), Sanchez J. (Brindisi), Cavaliere (Brindisi), Bernaola (Brindisi), Ferreira L. (Novoli), Kordic (S. Massafra);

7 RETI: Colonna (N. Spinazzola), Gonzalez Sabatè (5 Gallipoli, 2 Ugento), Ousfar (5 N. Spinazzola, 2 Toma Maglie), Saani (UC Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Pirretti (Atl. Racale), Galan (Atl. Racale), Carrozzo G. (3 Ugento, 4 Novoli), Falciano (Taurisano);

6 RETI: Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Citro (Bisceglie), Zinetti (UC Bisceglie), Cordary (Ugento), Albin Gomez (Ugento), Castro (3 Bisceglie, 3 Canosa), Ferrero (N. Spinazzola), Loiodice (Taranto);

5 RETI: Pelosi (Bitonto), Amoroso (Bisceglie), Sosa (3 S. Massafra, 2 Novoli), Strambelli (Canosa), Calò (Brilla Campi), Maiolo (Taurisano), Taccogna (Bisceglie), Croce (Canosa), Alfarano (A. Toma Maglie), Cutrone (Bitonto), Maffei (Bisceglie), Karim Sadat (Galatina), Mariano (Brilla Campi), Marzio (3 Gallipoli, 1 Ugento, 1 Galatina), Stefanini (N. Spinazzola), Flordelmundo (Brilla Campi);

4 RETI: Lamacchia (Canosa), Imoh (Taranto), Capobianco (V. Mola), D’Elia (UC Bisceglie), Rotondo (1 Bitonto, 3 Canosa), Caputo Marco (UC Bisceglie), Caruso (Taurisano), Tecci (A. Toma Maglie), Lanzone (Canosa), Niang (Polimnia), Ripanto (N. Spinazzola), Ginard (Gallipoli), De Vasconcelos (Taurisano), Bozzi (Bitonto);

3 RETI: Russo Sante (Taranto), Ongania (A. Toma Maglie), Jimenez (Canosa), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Urbano (Ugento), Soldani (UC Bisceglie), Pizzo (N. Spinazzola), Fracchiolla (Bitonto), Vigliotti (Galatina), Gonzalez Man. (Bisceglie), Guastamacchia (Taranto), Pucinelli (Acquaviva), Tourè (Galatina), D’Ettorre (Taurisano), Garcia J. (Taurisano), De Blasi (Novoli), Carrino (Racale), Dellino (Polimnia), Monetti (Taranto), Bonanno (N. Spinazzola), Demichele (Bitonto), Avantaggiato (1 Galatina, 2 Gallipoli), Signorile (Polimnia), Di Palma (N. Spinazzola), Meliddo (Bitonto), Magistà (V. Mola), Mangialardi (2 Brindisi, 1 Canosa), Ricchiuti (N. Spinazzola), Ferrante (Acquaviva), Caputo Antonio (1 Canosa, 2 Brindisi);

2 RETI: Altamura (V. Mola), Morisco (S. Massafra), Maiorino (S. Massafra), Calabria (Taranto), Scaringella (Brindisi), Mercurio (Polimnia), Napoli (Bitonto), Marasciulo (Polimnia), Bah (A. Toma Maglie), Etchegoven (Taranto), Cifarelli (Bisceglie), Benvenga (Brindisi), Valentini (Galatina), Melillo (Brindisi), Barrasso (Canosa), Canitano (S. Massafra), Toral (Novoli), Langone (Brindisi), Bocchino (UC Bisceglie), Arias (Racale), Faye (N. Spinazzola), Fernandez Fac. (A. Toma Maglie), Caserta (S. Massafra), Kone (UC Bisceglie), Di Paolantonio (Taranto), Scoppa (Brindisi), Buonamico (Polimnia), Gagliardi (Bitonto), Quarta Ale. (Novoli), Magalhaes (Gallipoli), Barrera (Brindisi), Amato (A. Toma Maglie), Boglic (Ugento), La Bianca (Taranto), D’Alba (Bitonto), Farinola R. (Canosa), Giacomazzi (Novoli), Zampa (Taranto), Loseto (UC Bisceglie), Dell’Atti (Brilla Campi), Miglietta (Galatina), Lobosco (Brindisi), De MIchele (Bitonto), Gernone (Polimnia), Arnesano (Galatina), Milanese (Novoli), Cosmo (Acquaviva), Caravaglio (Brilla Campi), Galvez (A. Toma Maglie), Colella (Canosa), Miggiano (Racale), Mengoli (Galatina), De Gaetani (Brilla Campi), Lobjanidze (Novoli), Sergio (S. Massafra), Sansò (Taranto), Gori (Brindisi), Musa (N. Spinazzola), Di Fulvio (Bisceglie), Beceiro (Ugento), Alboni (Brindisi), Monteduro (Galatina), Chiochia (S. Massafra);

UNA RETE: Buonsante (Polimnia), Palmisano (S. Massafra), Martino GV (Bisceglie), Abatelillo (Racale), Lacassia (Canosa), Vidal (Gallipoli), Panebianco (Polimnia), Massari G. (V. Mola), Romano L. (Taurisano), Rapio (Polimnia), Marchitelli (Bitonto), Tavdgiridze (Ugento), Schirosi (Gallipoli), Catania (Ugento), Cafagna (Canosa), Mosquera (V. Mola), Liquori (Galatina), Souare (Taranto), Taal (Acquaviva), Fernandez Guill. (Acquaviva), Marchionna (Ugento), Carpineti (Brindisi), Cagnetta (N. Spinazzola), Santomasi (A. Toma Maglie), Amoruso (V. Mola), Konate (Taranto), Nazzaretto (S. Massafra), Parisi (Novoli), Pignataro (V. Mola), Morleo (Polimnia), Mendez (Polimnia), Cucumazzo (N. Spinazzola), Lenoci (Acquaviva), Marino (Taranto), Malltezi (Taranto), Graziano (Bisceglie9, Vukoja (Taranto), Thiam (Racale), Nacci (Polimnia), Secondo (S. Massafra), Sanchez Santa (Gallipoli), Castellaneta (A. Toma Maglie), Patronelli (Acquaviva), Tatullo (Polimnia), Cabrera (TAurisano), Bah (A. Toma Maglie), Martano (Galatina), Dias (Ugento), Ungredda (V. Mola), Duarte (A. Toma Maglie), Carrozzo J. (Ugento), Layus (Brilla Campi), Guevara (A. Toma Maglie), My (Racale), Di Pierro S. (N. Spinazzola), Tarantino (Novoli), Minnella (Gallipoli), Ponzo (Taurisano), Mbodji (Bisceglie), Bottari (Polimnia), Lezzi (Taurisano), Bonoha (Gallipoli), Marrone (Acquaviva), Macrì (Galatina), Iagulli (Canosa), Lorusso (V. Mola), Molina (Gallipoli), Quarta Gab. (Taurisano), Lanzolla (Brindisi), Chacon (Bitonto), De Gol (Canosa), Macias (Ugento), Massimi (Racale), Visani (Bisceglie), Martinez R. (Bisceglie), Brigida (S. Massafra), Lavoratti (Novoli), Carriero (Polimnia), Asselti (Acquaviva), Losappio (N. Spinazzola), Zingaro (N. Spinazzola), Sorino (Novoli), Vapore (Brilla Campi), Olibardi (Brilla Campi), De Luca (Brilla Campi); Ramirez (Racale), Belladonna (Canosa), Gomez Murilo (Canosa), Farinola S. (Canosa), Martino GF (S. Massafra), Abubakar (Galatina), Musso (Galatina), Gabriele (N. Spinazzola), Prete (Gallipoli), Zaccaria (Polimnia), Loporchio (Bisceglie), Petruzzi (S. Massafra), Pavone (S. Massafra), Incerti (Taranto), De Bari (V. Mola), Sanchez Kevin (Brindisi), Bah Cherno (Racale), Diaz C. (A. Toma Maglie), Russo Federico (Gallipoli), Aranda (Ugento), Zappacosta (Ugento), De Marzo (V. Mola), Brizzi (N. Spinazzola), Perrone (Brindisi), Trombino (Taranto), Massari F. (Bitonto).