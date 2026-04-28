BASKET C/m – Mesagne la spunta in volata, per LSB Lecce è già tempo di pensare a gara 2

Se l’è aggiudicato Mesagne il primo atto della semifinale play off del campionato maschile interregionale di serie C. La Cce Lsb Lecce ha perso al fotofinish per 63-62 sul parquet della New Virtus Mesagne al termine di una gara tirata e molto equilibrata, che ha visto protagoniste le difese di ambedue le squadre. Una sconfitta di strettissima misura maturata su un campo storicamente molto difficile, che obbliga gli uomini di coach Michelutti a vincere Gara 2 per allungare la serie. Nonostante le basse percentuali dal campo di entrambe le formazioni, i viaggianti si sono distinti in fase realizzativa con Cantagalli e Zalalis. Quest’ultimo autore di 21 punti e top scorer della gara insieme a Fouce Romani della New Virtus Mesagne.

Dopo un primo quarto bilanciato, i padroni di casa si sono lasciati preferire nel secondo periodo rientrando negli spogliatoi per la pausa lunga con un vantaggio di 5 punti. Un gap nel punteggio praticamente annullato nel terzo quartoda Mocavero e compagni, impattando il 42 pari all’alba della resa dei conti che ha il sapore del finale thrilling. La gara prosegue con le due squadre che rispondono colpo su colpo tra sorpassi e contro-sorpassi sul tabellone luminoso, ma nell’ultimo giro di lancette succede di tutto: Giuri, autore di 9 punti solo nel quarto periodo, spacca l’equilibrio piazzando una tripla che fa esplodere il Pala De Francesco e, successivamente, Fouce blinda il risultato dalla linea della carità. Almeno nel punteggio il risultato sembra ormai fissato, ma Cantagalli infila un’incredibile bomba da 3 da distanza siderale sul suono dell’ultima sirena, che rende meno amaro il sapore della sconfitta. “Siamo vivi e vogliamo vincere giovedì per poi andare domenica a Mesagne e giocarci le nostre carte fino in fondo – dichiara coach Michelutti a fine partita -. È stata una gara molto tirata e giocata punto a punto. Lavoreremo alacremente in questi giorni con l’obiettivo di vincere davanti ai nostri tifosi, che ci auguriamo accorrano numerosi al palazzetto per sostenerci”. Adesso i salentini saranno obbligati a vincere giovedì sera in Gara 2 tra le mura amiche del Pala San Giuseppe da Copertino.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

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IL TABELLINO

NEW VIRTUS MESAGNE-CCE LSB LECCE 63-62

(12-11, 31-26, 42-42)

New Virtus Mesagne: Idrissou 10, Meroza 1, Piscitelli, Fouce 21, Divac 2, Berdychevski, Giuri 17, Cito, Pecere, Coppola 8, Azzaro 4, Mbenza. All. Olive.

Cce Lsb Lecce: Guido 3, Tyrtyshnik 4, De Giovanni, Pallara 6, Cantagalli 14, Mocavero 6, F. Laudisa, Vidakovic 8, Fracasso, Zalalis 21. All. Michelutti.