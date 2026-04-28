BASKET C/m – Semifinale da brividi: Nardò si aggiudica gara 1 contro Assi Brindisi

La Pallacanestro A9 Nardò si prende gara 1 della semifinale playoff superando 78-75 l’Assi Brindisi al termine di una partita lunga, complicata e mai davvero in controllo.

L’inizio è subito indicativo dell’andamento della gara. Nardò prova a costruire con Tinto, 8 punti nel primo quarto, ma Brindisi resta sempre dentro la partita e sfrutta meglio i possessi finali della frazione, chiudendo avanti 19-23.

Nel secondo quarto cambia qualcosa. Nardò alza l’intensità difensiva, sporca le linee di passaggio e trova maggiore continuità offensiva. Il parziale di 21-15 permette ai bianconeri di rientrare e mettere la testa avanti all’intervallo lungo.

Nella terza frazione sembra poter indirizzare la gara. Nardò costruisce il primo vero break, arriva fino al +7 e dà l’impressione di poter prendere il controllo. Il timeout chiamato dalla panchina brindisina interrompe il ritmo: al rientro, gli ospiti cambiano faccia e ribaltano nuovamente l’inerzia. Nardò è costretta a inseguire e riesce a rimettere il punteggio in parità solo negli ultimi secondi del quarto.

I dieci minuti finali sono tesi, spezzettati, con tanti episodi e poca fluidità. Due tecnici alla panchina neretina complicano ulteriormente la gestione, mentre Brindisi resta avanti per gran parte del finale, trovando soluzioni nei momenti chiave. Nardò, però, non esce mai dalla partita.

Negli ultimi possessi succede tutto. I bianconeri costruiscono i tiri giusti, si guadagnano viaggi in lunetta e trovano lucidità nel momento decisivo. Darius Stonkus si prende la responsabilità e, con quattro tiri liberi consecutivi, chiude definitivamente i conti.

Prestazioni di sostanza sotto canestro per Ilia Boev, autore di una doppia doppia da 17 punti e 14 rimbalzi, e per Michael Facciolà, che aggiunge 11 punti e 7 rimbalzi. Tinto firma una prova completa da 15 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, mentre Stonkus chiude con 16 punti risultando decisivo nel finale.

La Pallacanestro A9 Nardò va sull’1-0 nella serie, al termine di una gara che ha richiesto adattamento continuo, gestione dei momenti e capacità di restare dentro la partita anche quando l’inerzia sembrava cambiare direzione.

Gara 2 giovedì alle 20.30 tra le mura di Brindisi.

(US Basket Nardò)

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IL TABELLINO

PALLA9 NARDÒ-ASSI BASKET BRINDISI 78-75

(19-23, 40-38, 56-56)

Pallacanestro A9 Nardò: Boev 17, Stonkus 16, Tinto 15, Facciolà 11, Zustovich 6, Myers 6, Gramazio 5, Gigli 2, Montinaro ne, Sebrek ne, Poletti ne, Francone ne.

ASSI Brindisi: Maffei 16, Brunetti 16, Datuowei 13, Valente 12, Errico 10, Guadalupi 6, Ouattara 2, Thioye 0, Cocco ne, Sironi ne.