VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 19.01.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): Busto Arsizio-Offanengo 3-1, Olbia-Melendugno 3-1, Esperia-Altino 3-1, Concorezzo-Itas Trentino 1-3, T. Albese-Fratte 0-3.

CLASSIFICA: Busto Arsizio 37 – Itas Trentino 35 – Melendugno 30 – Fratte 28 – Offanengo, Esperia Volley 27 – Olbia 23 – T. Albese 19 – Concorezzo 9 – T. Altino 5.

PROSSIMO TURNO (26 gen.): Offanengo-Fratte, Itas Trentino-Olbia, T. Altino-Busto Arsizio, Concorezzo-Esperia Volley, Melendugno-T. Albese.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 16): Sabaudia-Castellana Grotte 3-1, Ortona-Lagonegro 0-3, Modica-Aurispa 2-3, Napoli-Reggio Calabria 3-0, Campobasso-Gioia del Colle 2-3.

CLASSIFICA: Sorrento 35 – Gioia del Colle 31 – Reggio Calabria 29 – Ortona 27 – Lagonegro 26 – Modica, Sabaudia 21 – Aurispa 18 – Napoli 13 – Castellana Grotte 10 – Campobasso 9.

PROSSIMO TURNO (26 gen.): Castellana Grotte-Ortona, Lagonegro-Modica, Reggio Calabria-Sorrento, Gioia del Colle-Sabaudia, Aurispa-Napoli.

(US Aurispa Volley, Davide Ruberto) – Modica è dolce per Aurispa Links per la Vita che vince al tiebreak. Aurispa Links per la Vita in trasferta a Modica, affronta la 5a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca. Questo lo starting six scelto da coach Giuseppe Ambrosio: gli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Fase di studio iniziale con botta e risposta dove spicca il primo tempo di Matani e il mani-out di Penna in un momento di sostanziale equilibrio (5-5). È ancora l’asse Fabroni-Maletto a dare soddisfazioni, con un bel primo tempo di quest’ultimo, preceduto dalla diagonale di Mazzone e seguito dall’ace dello stesso capitano di Aurispa Links per la Vita che regala un piccolo margine di vantaggio ai suoi (11-12). Sul lungo turno di battuta di Maletto, i salentini guadagnano ancora punti e il muro di Fabroni manda al timeout coach Distefano (11-15). Capelli e compagni sino al -1, ma il mani out di Penna e il muro di Deserio, coadiuvati da due grandi difese di Ferrini e Cappio, ripristinano le distanze (16-20). Mazzone sugli scudi attacca prima una diagonale potente e subito dopo un lungolinea preciso, spingendo coach Distefano a chiamare due timeout nel giro di pochissimo (19-22). Il primo tempo di Maletto è seguito, però, dalla reazione dei siciliani che, sul lungo turno di battuta di Putini, trovano il pari e mandano al timeout coach Ambrosio (23-23). Sul servizio di Fabroni arriva il muro di Ferrini che sancisce la conquista del primo set per Aurispa Links la Vita (23-25).

Inizio in fotocopia con quanto accaduto nel primo set, con le due compagini che giocano punto su punto: Fabroni scambia con Mazzone per il mani out di quest’ultimo, Padura Diaz trova l’ace e il risultato rimane in parità (6-6). Ferrini attacca in lungolinea ma qualche errore dei salentini spinge Modica sul +2 (10-8). Gara avvincente con Penna che trova due punti di fila, prima da posto due e poi da posto quattro, mandando i salentini sul +1 (18-19). Il risultato, però, è ballerino: Modica torna avanti con Padura Diaz e Aurispa Links per la Vita rimonta di nuovo con un ace di Penna (21-22). Al timeout di coach Ambrosio seguono il punto di Ferrini e l’ace di Mazzone che portano al timeout stavolta di coach Distefano (22-24). A decidere il secondo set è l’attacco vincente di Penna, che consente ai salentini di chiudere con gli stessi parziali del primo (23-25).

Il terzo set segue lo stesso copione dei due precedenti, con l’inizio molto combattuto: all’attacco di Penna segue quello di Capelli, poi arrivano il primo tempo di Maletto e la freeball dello stesso centrale di Aurispa Links per la Vita (5-4). Modica prova a gestire il vantaggio, ma la rimonta dei salentini è firmata dal pallonetto di Ferrini e da capitan Mazzone che mette palla a terra due volte di fila, prima di un monster block che obbliga coach Distefano al timeout (9-11). Al gran pallonetto di Penna segue la reazione dei padroni di casa, che ribaltano il risultato passando in vantaggio sul buon turno di battuta di Buzzi e mandando coach Ambrosio al timeout (15-13). Ferrini sfrutta una freeball, ma Modica incrementa il vantaggio sfruttando gli errori avversari (21-18). Coach Ambrosio chiama timeout e Maletto prova a guidare la rimonta dei salentini con due primi tempi in sequenza (20-22). L’ace di Mazzone e il mani out di Ferrini portano al timeout di cocach Distefano (24-23). Aurispa Links per la Vita trova il pari con il mai out di Penna, ma Modica la spunta dopo una ricostruzione non perfetta dei salentini che cedono il set agli avversari (26-24).

Il quarto set è influenzato dall’entusiasmo di Modica che si prende subito un buon margine di vantaggio (5-2). Aurispa Links per la Vita trova coraggio e torna a spingere: Penna e Deserio accorciano le distanze e Modica fa il resto con un errore in ricostruzione (10-10). I padroni di casa sono di nuovo avanti, poi si registra la rimonta di Aurispa Links per la Vita e la contro reazione dei siciliani che trovano il +1 e mandano al timeout coach Ambrosio (20-19). Il mani out di Penna è seguito da un paio di errori imperdonabili che i salentini pagano tornando a -2 e coach Ambrosio si gioca l’ultimo timeout (22-20). La timida reazione non consente di completare la rimonta e Modica trova il mani out che spinge le due squadre al tiebreak (25-22).

Nel tiebreak conduce Aurispa Links per la Vita con un mani out di Penna, poi una doppia espulsione porta un punto a testa per ciascuna delle squadre e i salentini restano sul +1 (4-5). Dopo la diagonale potentissima di Padura Diaz, arriva la chiamata di coach Ambrosio per un’infrazione che concede il punto ai salentini, ma i troppi errori in battuta mandano Modica al cambio campo con una lunghezza di vantaggio (8-7). L’attacco di Penna e il successivo errore sotto rete dei siciliani cambia le carte in tavola: Aurispa Links per la Vita torna sul +1 e coach Distefano chiama timeout (8-9). Penna trova due mani out di fila, ma Modica sfrutta il muro scomposto avversario e torna in parità. Il positivo turno di battuta di Deserio spinge i salentini sul +2 e coach Distefano chiama timeout (11-13). Un punto di Modica e al timeout ci va coach Ambrosio, ma gli attacchi decisivi arrivano con la diagonale di Mazzone e il mani out di Ferrini che chiudono definitivamente la pratica (13-15).

IL TABELLINO

Avimecc Modica – Aurispa Links per la Vita 2-3

(23-25; 23-25; 26-24; 25-22; 13-15)

Avimecc Modica: Raso 2, Pappalardo, Capelli 19, Putini 3, Chillemi 19, Cipolloni Save, Buzzi 6, Matani 7, Padura Diaz 14, Nastasi (L1), Barretta (L2), Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano, Ass: Manuel Benassi.

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 14, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 9, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 34, Dario Iannaccone 1, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 15, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 13): Romeo Volley-Casoria 3-0, Galatone-Faam Matese 3-0, Leverano-Lecce Volley 3-2, Grottaglie-San Marzano 3-0, Molfetta-Cus Bari 3-1, SanVitoMesagne-Marigliano 3-2, Pag Taviano-AC Bari 3-0.

CLASSIFICA: Galatone 37 – Grottaglie 33 – Leverano 26 – Pag Taviano 25 – Molfetta 24 – Marigliano 23 – San Marzano 20 – Cus Bari 18 – SanVitoMesagne, Faam Matese 16 – Romeo Volley 11 – Casoria 10 – Lecce Volley 9 – AC Bari 5.

PROSSIMO TURNO (2 feb.): Galatone-Romeo Volley, Lecce Volley-Faam Matese, Grottaglie-Casoria, Leverano-Marigliano, SanVitoMesagne-Cus Bari, Pag Taviano-San Marzano, AC Bari-Molfetta.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 13): Villaricca-Monopoli 3-2, Isernia-Salerno 0-3, Cerignola-Napoli 3-0, Faam Matese-Arabona 3-1, CDM Cutrofiano-L’Aquila 1-3, SS Nardò-Pescara 3-1, Castellaneta-Leonessa 0-3.

CLASSIFICA: Leonessa 36 – Faam Matese 31 – Cerignola 30 – Castellaneta 29 – Arabona 27 – SS Nardò 23 – Isernia 17 – Napoli, Salerno 16 – Monopoli 15 – Pescara 11 – Cutrofiano 9 – Villaricca 7 – L’Aquila 6.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): Isernia-Villaricca, Napoli-Salerno, Faam Matese-Monopoli, Cerignola-Pescara, SS Nardò-L’Aquila, Castellaneta-Arabona, Cutrofiano-Leonessa.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 13): NV Gioia-Flyarmida 2-3, CDM Cutrofiano-Gioiella 1-3, San Cassiano-Talsano 3-0, Crispiano-Trepuzzi 1-3, NV Maglie-FA Oria 1-3, CDM Cutrofiano-Aurora Brindisi 0-3, Melendugno Calimera-LC Monteroni 1-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni 35 – Aurora Brindisi 33 – Gioiella 32 – Trepuzzi 30 – FA Oria 28 – Flyarmida 23 – Crispiano 22 – San Cassiano 17 – NV Gioia 15 – NV Maglie 13 – CDM Astra Volley 11 – CDM Cutrofiano 9 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): CDM Astra Volley-NV Gioia, Talsano-Gioiella, Crispiano-Flyarmida, San Cassiano-Aurora Brindisi, CDM Cutrofiano-FA Oria, Trepuzzi-Melendugno Calimera, NV Maglie-LC Monteroni.

(US LC Monteroni Volley, Aldo Ido) – La Leo Constructions Monteroni, ormai una delle protagoniste affermate del panorama regionale pallavolistico, anche quest’anno può vantare un inizio di stagione da incorniciare confermandosi come una delle squadre più dominanti e chiudendo il girone di andata del Campionato Nazionale di Serie C al primo posto. Le ragazze di coach Progna hanno ottenuto 13 vittorie sulle 12 gare disputate, risultato che testimonia la forza e la coesione del roster ed il buon lavoro fatto finora dallo staff tecnico e questo percorso vincente non solo ha regalato alla squadra il titolo di “campione d’inverno”, ma ha anche permesso alla Leo Constructions Monteroni di qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Puglia, con il preciso intento di mantenere a Monteroni il prestigioso trofeo conquistato lo scorso anno. Raggiunto questo doppio obbiettivo, la Società Monteronese può ora concentrarsi sulla seconda parte della stagione, con l’obiettivo di continuare il percorso in Coppa e di mantenere la vetta della classifica al fine di continuare ad inseguire il sogno della promozione in serie B, d’altronde già sfiorato nelle tre passate stagioni. Campionato quindi fermo nel prossimo week end e spazio dedicato alla Coppa Puglia che sabato 25, alle ore 17,00 presso il Palazzetto del Velodromo degli Ulivi, e innanzi ai propri tifosi, vedrà la squadra della Leo Constructions Monteroni affrontare la FLV Cerignola per la qualificazione alla Final Four.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 11): Frascolla TA-D&F Caffè 0-3 , LS Casarano-Fasano 3-0, LC Mottola-MB Ruffano 3-1, V. Tricase-AF Turi 3-1, Showy Boys-Materdomini 3-2.

CLASSIFICA: Casarano 28 – D&F Caffè 26 – AF Turi 18 – OF Squinzano, V. Tricase, LC Mottola 17 – Showy Boys, Fasano 13 – Materdomini 7 – Frascolla TA 6 – MB Ruffano 3.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): LS Casarano-D&F Caffè, Showy Boys-AF Turi, OF Squinzano-Fasano, V. Tricase-MB Ruffano, LC Mottola-Frascolla TA.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 11): Monteroni-Lecce 3-2, RV Ugento-Spongano 1-3, Parabita-MB Ruffano 0-3, Copertino-MSP Galatina 0-3, F. Tricase-San Pietro 2-3, Sport & Friends-Surbo 3-0.

CLASSIFICA: MB Ruffano 29 – MSP Galatina 27 – Surbo 26 – Copertino 23 – RV Ugento 19 – O. Parabita 16 – Spongano, Monteroni 15 – Sport & Friends 12 – San Pietro 10 – F. Tricase 4 – Lecce 2.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): RV Ugento-Lecce, Sport & Friends-MSP Galatina, San Pietro-Surbo, F. Tricase-Spongano, Copertino-MB Ruffano, O. Parabita-Monteroni.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 13): GS Atletico-Massafra 3-0, San Pancrazio-Grottaglie 3-0, Alberobello-T. Squinzano 3-0, Parabita-VR Nardò 3-0, Vibrotek-Materdomini 1-3.

CLASSIFICA: San Pancrazio 30 – Parabiota 29 – Nardò 25 – Alberobello 24 – Squinzano 19 – SBV Galatina, Grottaglie 14 – Materdomini 12 – Vibrotek 11 – Massafra 9 . GS Atletico 8 – Monopoli 3.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): Alberobello-GS Atletico, San Pancrazio-Massafra, SBV Galatina-Nardò, Parabita-Monopoli, Vibrotek-T. Squiinzano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 9): Wesport-Trepuzzi (24/01), Melendugno Calimera-Monteroni U18 1-3, CDM Cutrofiano-Otranto 3-1, NV Maglie-GV Piero Corvino 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce 24 – GV Piero Corvino 18 – CDM Cutrofiano 15 – Otranto 12 – Wesport, Trepuzzi 10 – Monteroni U18 8, Melendugno Calimera 3 – NV Maglie 2.

PROSSIMO TURNO (26 gen.): LNV Maglie-Monteroni U18, Melendugno Calimera-Otranto, CDM Cutrofiano-Wesport, BV Piero Corvino-Bee Lecce (12/02).

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 9): Alessano-Flyarmida 3-0, Gallipoli-San Cassiano 3-0, Supersano-Monteroni 2-3, CDM Astra Volley-Alliste 1-3.

CLASSIFICA: Alessano 24 – Alliste 18 – Gallipoli 17 – Aradeo 16 – LC Monteroni 11 – CDM Astra Volley 9 – San Cassiano 8 – Flyarmifda 3 – Supersano 2.

PROSSIMO TURNO (25-26 gen.): CDM Astra Volley-San Cassiano, Gallipoli-LC Monteroni, Supersano-Alessano, Alliste-Aradeo.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 9): Matino-GV Galatone (22/01), NV Maglie-Tricase 3-0, Vis Squinzano-Falchi Ugento 3-2, Alliste-Lequile 3-0, Nociglia-GV Piero Corvino 2-3.

CLASSIFICA: GV Piero Corvino 21 – Alliste 20 – Veglie 18 – Matino 17 – Vis Squinzano 16 – Nociglia 12 – V. Tricase 9 – Falchi Ugento 7 – Lequile 6 – NV Maglie 5 – Galatone 1.

PROSSIMO TURNO (25-26 gen.): Veglie-Alliste, Galatone-Nociglia, V. Tricase-Matino, Falchi Ugento-NV Maglie, Lequile-Vis Squinzano.