BASKET C/m – LSB Lecce rullo compressore, Fasano staccata di 14 punti

La Cce Scuola di Basket Lecce suona la nona sinfonia allungando la striscia di risultati utili. Contro Fasano è arrivata l’ennesima vittoria, la nona di fila e la seconda consecutiva del 2025. Dinanzi al pubblico del “San Giuseppe da Copertino”, gli uomini di coach Michelutti si sono imposti per 82-68, in occasione della prima giornata di ritorno del campionato maschile interregionale di serie C.

In termini di prestazioni, i biancazzurri hanno fornito una prova migliore rispetto a quella offerta nel turno precedente contro Trani. I padroni di casa hanno indovinato l’approccio mettendo distanza sul tebellone luminoso.

Il primo quarto è andato in archivio con 6 punti di vantaggio per Mocavero e compagni. Nel secondo periodo la Cce Lsb Lecce ha messo il turbo infliggendo un bel parziale, che ha permesso ai locali di andare alla pausa lunga sul 45-32. La forbice si è allargata nel terzo quarto sino al +16 che ha ipotecato la vittoria dei ragazzi di Michelutti. Negli ultimi 10 minuti il team leccese non ha permesso la rimonta di Fasano restando sul pezzo sino alla fine.

Ottantadue punti totali ben distribuiti tra le file biancazzurre, che hanno mandato in doppia cifra Cantagalli, Mocavero, Ingrosso, Vidakovic e Ouandie. Anche sul piano difensivo i leccesi hanno dimostrato solidità e acume tattico contro una squadra con tanti punti nelle mani. Con questo successo la Cce Lsb Lecce mantiene la vetta delle classifica salendo a 22 punti. Sabato prossimo la squadra del presidente Sandro Laudisa affronterà Molfetta in trasferta, con palla a due alle 19, con l’obiettivo di fare cifra tonda e inanellare la decima vittoria.

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-BASKET FASANO 82-68

(25-19, 45-32, 72-56)

Cce Lsb Lecce: Murrone, Ingrosso 15, Capoccia, Esposito, Renna 2, Cantagalli 17, Mocavero 12, Laudisa, Vidakovic 14, Dosic 9, Ouandie 13, Bucato Capozza. All. Michelutti.

Basket Fasano: Muolo, Lipskyi, Aldini, Meyer 4, Pautasso, Janha 17, Imsandt 13, Venice 2, Kimekwu 6, Giuliani 11, Raicevic 6, Gomah Bangat 6. All. Serrano.

Arbitri: Nunzio Spano di Sannicandro di Bari (Ba) e Giovanni Loglisci di Bari (Ba).

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 1 rit.): LSB Lecce-Fasano 82-68, Assi Brindisi-Francavilla 76-86, Potenza-F. Trani 59-48, Mesagne-Cus Foggia 77-70, NP Monteroni-Molfetta 85-86 dts, Barletta-Castellaneta 74-60.

CLASSIFICA: LSB Lecce 22 – NV Mesagne, Castellaneta 20 – Francavilla, Molfetta 16 – NP Monteroni 14 – Fasano, Potenza, Cus Foggia 12 – Assi Brindisi 10 – Corato 6 – F. Trani 4.

PROSSIMO TURNO (25-26 gen.): Cus Foggia-Corato, Molfetta-LSB Lecce, NP Monteroni-Barletta, Fasano-AB Potenza, Castellaneta-NV Mesagne, F. Trani-Assi Brindisi.