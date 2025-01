LECCE – Giudice sportivo clemente con Ante Rebic

Pena più lieve del previsto ma pesante multa annessa per Ante Rebic, espulso al 73′ di Cagliari-Lecce per aver calpestato Yerry Mina. L’attaccante giallorosso salterà esclusivamente la gara di domenica contro l’Inter per tornare a disposizione per la trasferta di Parma di venerdì 31. Le decisioni del Giudice sportivo.

CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Ondrej Duda (Verona, doppia ammonizione e espressione irriguardosa verso l’arbitro); una giornata e ammenda di 10mila euro per Ante Rebic (Lecce); una giornata a testa per Ali Dembele (Torino), Edoardo Goldaniga (Como), Oumar Solet (Udinese), Pawel Dawidowica (Verona), Isak Hien (Atalanta).

Terza sanzione per Santiago Pierotti, unico ammonito del Lecce alla Domus Arena.