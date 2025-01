FEMMINILE – Lecce Women sconfitta dal Gelbison ma non mancano le note liete

Sconfitta casalinga per il Lecce Women al cospetto della corazzata Gelbison nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C girone C femminile. Le campane si sono imposte a Castrignano dei Greci per 5-3. Di D’Amico (12esimo centro in campionato), La Donna (quinto) e della 14enne Giorgia Carrapa le reti giallorosse.

“L’approccio alla partita è stato pessimo – le parole di coach Vera Indino – prendere due gol in quattro minuti taglierebbe le gambe a chiunque e invece devo fare i complimenti alle mie ragazze perché non si sono abbattute e hanno cominciato a pressare le avversarie, costringendole nella loro metà campo per tutto il primo tempo. Poi il nostro capitano Serena D’Amico, con un gran gol, ci ha rimesso in partita. Andare negli spogliatoi sotto di un gol ci ha dato coraggio e consapevolezza, infatti abbiamo subito pareggiato e abbiamo avuto varie occasioni per ribaltarla. Purtroppo diverse decisioni arbitrali discutibili e la nostra inesperienza hanno pesato sul risultato finale, anche se le ragazze che sono entrate in campo, tra cui una 2009, una 2010 e una 2011, nella ripresa hanno dato nuova vitalità alla nostra manovra offensiva e siamo riusciti a segnare il terzo golo. Abbiamo affrontato a viso aperto una delle prime della classe, squadra costruita per il salto di categoria, e sono orgogliosa della reazione di tutte le mie ragazze. Certo, dobbiamo lavorare tanto sulla fase difensiva per correggere alcuni errori, ma anche lavorare psicologicamente sull’approccio alla gara”.

Nella prossima giornata, prima di ritorno, il Lecce Women osserverà il proprio turno di riposo. Le ragazze di Vera Indino ritorneranno in campo il 2 febbraio, in casa, contro il Frosinone.