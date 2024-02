VOLLEY – Finali provinciali giovanili, Cutrofiano (U18f) e Carmiano (U15m) alzano i trofei

in foto: SisMed Cutrofiano U18f

Nei giorni scorsi si sono svolte le finali dei titoli territoriali Under 18 femminile e Under 15 maschile di volley.

Le ragazze della Sismed Cutrofiano hanno vinto il titolo di campionesse territoriali Under 18 battendo, a Specchia, le padroni di casa per 3-0. Entrambe accedono alla fase regionale. In semifinale, il Cutrofiano ha avuto la meglio sul Brindisi Volley mentre Specchia ha prevalso sulla Ve.Ra Volley, poi classificatasi al terzo posto avendo vinto la finalina contro il Brindisi.

A Tricase, invece, i ragazzi della Polisportiva Carmiano si sono imposti, in finale, sulla Showy Boys Galatina per 3-1 vincendo il titolo Under 15, Memorial Tonino Negro. Al terzo posto la Virtus Tricase, vittoriosa sulla MB Volley Ruffano. Alla fase regionale approdano Carmiano e Showy Boys.

Premi individuali: MVP Francesco D’Agostino (Carmiano); miglior palleggiatore Riccardo Vetere (Carmiano); miglior ricettore Giacomo Rizzo (MB Volley Ruffano); miglior schiacciatore Andrea Preste (Showy Boys).