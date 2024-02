Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 18.02.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 18 febbraio 2024 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Gigi Bruno (all., 1); Cristiano C. Albano (1); Lucas E. Salvucci (1)

ARBORIS BELLI: Luca Cantalice (1)

ATL. RACALE:

BRILLA CAMPI:

GINOSA: Vincenzo Chiochia (1)

MANDURIA: Andrea Salvadore (all., fino al 14/03/24)

MESAGNE: Joaquin Del Frari (1)

NOVOLI: Bax Jammeh (1)

OSTUNI:

OTRANTO: Francesco Trovè (1)

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO: Tiago E. Virdis (1)

UGENTO: Ammenda di 300 euro*; Emmanuel Martinez (1)

V. MATINO:

* “Propri sostenitori, prima e durante la gara, accendevano 10 fumogeni; al termine della gara, nelle vicinanze degli spogliatoi, un proprio tesserato non identificato proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti di un tesserato avversario. Al termine della gara, soggetto non autorizzato e non presente in distinta, riconducibile alla società, cercava di venire a contatto con l’allenatore avversario, proferendo nei riguardi del predetto espressioni blasfeme e minacciose senza conseguenze per l’intervento della forza pubblica”

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR: Alessandro Manta (3)

CEGLIE: Marco Nannavecchia (mass., fino al 29/02/24); Aldomarco Lunetti (1)

COPERTINO: Matteo Elia (1)

GALATINA: Stefano Pino (1); Dino Marino (1)

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Luca Gubello (1)

P. GALATONE: Andrea Levanto (1)

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES: Elhadji A. Diop (3)

TALSANO: Vittorio Prete (1)

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Dario Ancora (dir., fino al 07/03/24); Simone Lacirignola (1)

VEGLIE: Sadio Moriba Fane (3); Daniele Lillo (1)