NOVOLI – Cambio in panchina: esonerato Manco, arriva Cimarelli

Cambio della guardia sulla panchina del Novoli. Stamani, il club rossoblù ha comunicato l’interruzione dei rapporti di collaborazione con mister Andrea Manco dopo il pesante ko subito a Racale domenica scorsa. L’allenatore di Taurisano era in carica come guida tecnica del Novoli da dicembre 2022.

Contestualmente, un’ora fa è stato comunicato il nome del nuovo allenatore che è Christian Cimarelli, ex tecnico, tra le altre, di Gallipoli, Galatone, San Cesario, Manduria e con un passato da calciatore ad alti livelli con le maglie di Fiorentina (ha esordito in A nel 1994/95 con Claudio Ranieri allenatore), Lecce in B e Gallipoli in C.

Cimarelli esordirà sulla sua nuova panchina domenica prossima nel match casalingo contro il San Pietro Vernotico.