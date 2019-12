VOLLEY – Festa del Volley Salentino: la lista di tutti i premiati della 15ª edizione

Circa 270 tra atleti e dirigenti sono affluiti all’Hotel President di Lecce lunedì scorso per la quindicesima edizione della Festa del Volley Salentino, organizzata dal comitato leccese Fipav presieduto da Pierandrea Piccinni, con la partecipazione anche del vice presidente Fipav, Giuseppe Manfredi; del presidente del Cr Fipav, Paolo Indiveri; del responsabile delle nazionali di beach volley, Luigi Dell’Anna; dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Lecce, il vice sindaco Alessandro Delli Noci, l’assessore allo Sport, Paolo Foresio, il sindaco Carlo Salvemini.

La serata è stata impreziosita dalla recentissima notizia della vittoria del mondiale per club da parte della Lube Civitanova, allenata da coach Fefè De Giorgi, gloria e bandiera del volley salentino. Inoltre, è stato annunciato ufficialmente che Lecce ospiterà la finale dell’Europeo under 18 nel mese di luglio 2020. “Il mio grazie – ha detto Piccinni – va a tutti i presenti in un’occasione diventata ormai appuntamento fisso per la famiglia della pallavolo salentina, occasione per premiare per i risultati raggiunti e programmare gli obiettivi futuri”.

Tra le altre cose, sono stati consegnati i simbolici assegni alle società classificatesi tra le prime dieci nelle classifiche per l’incentivazione dell’attività territoriale indetta dalla Fipav lecce per premiare le società che si distinguono per numero di tesserati e attività svolta nel corso della stagione.

Tra le premiazioni, anche quelle riservate a Stefano Chiriatti, arbitro salentino promosso a ufficiale di gara di ruolo a; allo sportivo dell’anno Tony Legittimo; all’atleta della stagione 2018/19 Viviana Vincenti; premiate anche le promesse salentine Stefano Pepe e Federico Ciardo che, insieme al tecnico dell’Anno Diego Vannicola, premiato col Trofeo Fernando Panico, hanno raggiunto la medaglia d’oro al Trofeo delle Regioni 2019 con la Puglia.

Queste tutte le premiazioni:

– TITOLI CAMPIONATI GIOVANILI TERRITORIALI

Campione Territoriale Under 13 femminile 2018/2019: CASALE – EUROVOLLEY.

Campione Territoriale Under 13 maschile 6×6 2018/2019: PALLAVOLO AZZURRA ALESSANO SSDRL.

Campione Territoriale Under 13 maschile 3×3 2018/2019: PALLAVOLO AZZURRA ALESSANO SSDRL.

Campione Territoriale Under 14 femminile 2018-2019: POLISPORTIVA CARMIANO.

Campione Territoriale Under 14 maschile Memorial “Tonino Negro” 2018-2019: S.B.V. GALATINA A.S.D..

Campione Territoriale Under 16 maschile Memorial “Marcello Bisanti” 2018-2019: PALL. AZZURRA ALESSANO SSDRL.

Campione Territoriale Under 16 femminile 2018-2019: A.S.D. GIUSEPPE CESARI.

Campione Territoriale Under 18 maschile 2018-2019: PALL. AZZURRA ALESSANO SSDRL.

Campione Territoriale Under 18 femminile 2018-2019: A.S.D. GIUSEPPE CESARI.

– TITOLI CAMPIONATI TERRITORIALI

Campione Territoriale Open Misto 2018-2019: A.G.S. CAPRARICA.

Campione Territoriale Trofeo 3D Young femminile 2018-2019: PAG VOLLEY SSD ARL.

Campione Territoriale Trofeo 3D Young maschile 2018-2019: SHOWY BOYS A.S.D..

Promozione in 1a Divisione Femminile 2018-2019: A.S.D. NEW LADY VOLLEY, ASTRA VOLLEY PRESICCE-ACQUARICA, A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO, NIKE VOLLEY LECCE A.S.D..

Promozione in 1a Divisione Maschile 2018-2019: VOLLEY SPECCHIA e A.S.D. SPORT & FRIENDS.

Promozione in 1a Divisione Maschile 2018-2019: BEE VOLLEY LECCE A.S.D. e A.S.D. SQUINZANO VOLLEY 2017.

– TITOLI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI

Campione Regionale U13 femminile 2018-2019: CASALE-EUROVOLLEY.

Campione Regionale U14 femminile 2018-2019: POLISPORTIVA CARMIANO.

Campione Regionale U16 femminile 2018-2019: A.S.D. GIUSEPPE CESARI.

Campione Regionale U18 femminile 2018-2019: A.S.D. GIUSEPPE CESARI.

– TITOLI CAMPIONI REGIONALI

Promozione in serie D femminile 2018-2019: A.S.D. SPORT & FRIENDS, JONICA VOLLEY A.S.D., e A.S.D. TREPUZZI VOLLEY.

Promozione in serie D maschile 2018-2019: A.D. G.S. PALL. S. MARIANO MARITTIMA e ESSETI PALL. NARDO’ .

Promozione in serie C femminile 2018-2019: A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO.

Promozione in serie C maschile 2018-2019: A.S.D. VOLLEY LEVERANO e A.S.D. GREEN VOLLEY GALATONE.

– PREMI SPECIALI TECNICI

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: BARONE VINCENZO e ROMANO ALBERTO.

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: PALADINI MICHELE e ROMANO ALBERTO.

– PREMI SPECIALI DIRIGENTI

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: QUIDA MASSIMO E POTI’ GIANFRANCO

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: POLIMENO GIOVANNI E INGROSSO GIUSEPPE

– PREMI SPECIALI ARBITRI

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: RUCCO ENRICO e CONGEDO PIETRO.

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: PETRELLI ANNA e VALGUARNERA ANTONIETTA GIOVANNA TECLA.

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina e per la promozione ad arbitro di ruolo A: CHIRIATTI STEFANO.

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: SCARCIGLIA MASSIMO.

per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della pallavolo salentina: DONNO ANTONIO.

– PREMI SPECIALI ALLE SOCIETA’

benvenuto nel mondo della Pallavolo Salentina: A.S.D. SPAZIO VOLLEY LECCE, A.S.D. REAL TRICASE, A.S.D. SPORT E’ BENESSERE, A.S.D. VOLLEY AMORE e A.S.D. SOCCER VEGLIE.

10 anni di militanza nella pallavolo salentina: A.S.D GIUSEPPE CESARI, C.S.R.C. GYMNASIUM C.FITN A.S.D., NIKE VOLLEY LECCE A.S.D..

50 anni di militanza nella pallavolo: A.S. ASSI-MANZONI PALLAVOLO BRINDISI

– INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TERRITORIALE 2018-2019

Classifica Incentivazione Maschile: 1. LECCE VOLLEY A.S.D., 2. PALL. AZZURRA ALESSANO SSDRL, 3. ESSETI PALLAVOLO NARDO”, 4. IDEE IN MOVIMENTO, 5. S.B.V. GALATINA A.S.D., 6. M.B. VOLLEY RUFFANO, 7. VOLLEY LEVERANO SSD A RL, 8. SHOWY BOYS A.S.D., 9. ASD VOLLEY SPECCHIA, 10. A.S.D. CASARANO VOLLEY.

Classifica Incentivazione Femminile: 1. BEE VOLLEY LECCE ASD, 2. NIKE VOLLEY LECCE A.S.D., 3. TREPUZZI VOLLEY ASD, 4. DREAM VOLLEY 2011 ASD, 5. A.S. MAGIC, 6. ASD GREEN VOLLEY GALATONE, 7. IDEE IN MOVIMENTO, 8. A.S.D. FRIMARC SPORT, 9. A.S.D. CASARANO VOLLEY, 10. JONICA VOLLEY ASD.

– PREMI D’ECCELLENZA SOCIETA’

Premio Fair Play 2019: IDEE IN MOVIMENTO

– PREMI D’ECCELLENZA INDIVIDUALI

Campione d’Italia di Beach Volley 2019: INGROSSO MATTEO

Sportivo dell’anno: LEGITTIMO ANTONIO

Miglior promessa del volley salentino 2018-2019: PEPE STEFANO e CIARDO FEDERICO

Miglior atleta salentino della stagione 2018-2019: VINCENTI VIVIANA

Trofeo “Fernando Panico 2019” – Miglior tecnico salentino stagione 2018-2019: VANNICOLA DIEGO