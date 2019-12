VOLLEY C/m – Sbv Galatina, vittoria di cuore contro un mai domo Potenza

Vittoria in quattro set e tutto cuore per la Salento Best Volley Galatina al cospetto di Potenza nella sesta giornata del campionato di Serie C girone A.

Dopo aver vinto il primo set per 28-26, Persichino e Pepe spingono la SBV anche nel secondo, ma nel terzo set il Potenza parte forte, complici anche diversi errori galatinesi, e si porta sul 15-9 per poi chiudere sul 25-21.

In complicato quarto set, grazie al punto finale di Lerario, se lo aggiudicano i padroni di casa, archiviandolo sul 25-21.

“Questa vittoria – afferma mister Dicillo della SBV – non nasce da una prestazione super, ma è figlia di uno spirito, duro a morire, di tutto il gruppo. Il lavoro che settimanalmente svolgiamo non si basa solo su temi tecno-tattici, ma anche sulla gestione di situazioni che sembrano difficilmente recuperabili. I giovani hanno margini di crescita che mi fanno ben sperare, soprattutto per la prossima gara casalinga contro Triggiano”.