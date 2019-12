VOLLEY C/m – Galatone a martello ad Ostuni, la Camer Gas & Power vince e vola al quarto posto

In porto un’altra domenica di agonismo per la Camer Gas & Power Galatone, nel weekend scorso impegnata ad Ostuni per la sesta giornata del Campionato Nazionale di Primo Livello di Serie C Maschile. Gli uomini di mister Rudy Alemanno hanno sfoderato una prestazione sicura imponendosi sui padroni di casa con un netto 3 a 0, che li proietta a 11 punti e al quarto posto in classifica dell’ostico girone B del torneo, col fiato sul collo alle prime della classe.

Parziali del match che lasciano poco spazio alle interpretazioni, con il sestetto del dg Alberto Papa che si porta a casa le tre frazioni fermando il tabellone sul 17-25, 19-25, 17-25: una gara che poteva essere facile (la Orthogea Ostuni occupa l’ultimo gradino della classifica) ma che secondo il tecnico neretino il suo roster ha affrontato con il giusto approccio. “A differenza di quello che la classifica poteva lasciar intendere, la nostra formazione è scesa in campo concentrata e con la giusta determinazione – dice Alemanno – abbiamo sempre avuto il controllo dei set superati i 10 punti iniziali e il risultato non è mai stato in discussione. I subentrati, soprattutto Andrea Mucinel primo set, hanno contribuito in maniera importante ad indirizzare la gara nella giusta direzione”.

Alla vittoria in trasferta danno tutti il proprio contributo, compreso il giovanissimo Pierluigi Manta, centrale classe 2002 frutto del vivaio della società del presidente Giuseppe Giuri, che esordisce in serie C mettendosi anche in evidenza con un ace.

Domenica prossima si torna tra le mura amiche, per il secondo derby della stagione: i bianco-verdi ospitano lo Specchia, formazione in quest’ultimo turno rimasta a riposo come da calendario.

