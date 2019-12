VOLLEY D/m – Alezio indomabile, s’impone sulla Showy Boys Galatina ed è primato in classifica

A Ischia è arrivata la sesta vittoria consecutiva per Efficienza Energia Volley Galatina. Trasferta problematica per la compagine salentina che sbarca sull’isola con alcuni atleti provati fisicamente da una traversata avversata dal mare forza 6. Il tempo di smaltire i malesseri ed ecco la squadra di mister Stomeo scendere in campo e prendere le misure…