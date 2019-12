FEMMINILE – Trofeo Caroli Hotels Under 15, vittoria travolgente della Roma sull’Atalanta

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza di presentazione della neonata Women Lecce, squadra femminile che partecipa ai campionati dì Serie C, Under 17, Under 15 e Under 12. Presenti all’incontro con la stampa, oltre alle 100 tesserate delle varie squadre e allo staff tecnico, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore generale Giuseppe Mercadante,…