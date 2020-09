VOLLEY – Europei U18 di Lecce e Marsicovetere: quattro defezioni, ecco il nuovo calendario

OLIMPIA SBV GALATINA – Continua il raduno dell’Olimpia Sbv Galatina che ha preso il via mercoledì scorso. Del roster farà parte ancora Santo Buracci, il capitano-direttore sportivo della squadra: “In questa nuova avventura in A3, sia pure con un ritardo causato dal Covid, non è stato semplicissimo far quadrare organico e conti economici – dice…