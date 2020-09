SERIE D – La sentenza di Picerno-Bitonto cambia anche il mercato, il punto sulle pugliesi

Dopo la sentenza che ha condannato Picerno e Bitonto, le carte in Serie D si sono mescolate, e tali vicissitudini hanno influenzato anche il mercato delle pugliesi. È stato ufficializzato inoltre il ripescaggio del Nardó, che appunto, si aggiunge alle altre compagini della nostra regione. “Perdiamo” il Foggia che ad oggi è in Serie C. Il punto della situazione:

CERIGNOLA – I dauni, come vi avevamo anticipato, questa settimana hanno chiuso con Federico Conti, esperto centrocampista proveniente dall’Aprilia. In gialloblù ritorna anche Marco Monopoli, attaccante classe 1996, l’anno scorso in forza all’Orta Nova. Arriva anche un trequartista alla corte di Mister Pazienza, si tratta di Ismail Achik, nella passata stagione si è diviso tra Rende e Rocella.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia); Alfarano (d. Conferma); Syku (d. Conferma); De Cristofaro (c. Conferma); Conti (c. Aprilia); Monopoli (a. Orta Nova); Achik (a. Rocella).

CASARANO – In casa rossoazzurra, come riportato nei giorni scorsi, approdano due centrocampisti: il primo è Bruno, calciatore esperto proveniente direttamente dalla Serie B, che nella scorsa annata ha vestito la maglia del Pescara. Il secondo invece è Tascone: il classe 2000 arriva dal Savoia.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola), Guido (p. Monopoli); Longhi (d. Cerignola); Pitarresi (p. Acireale); Bruno (c. Pescara); Tascone (c. Savoia).

TARANTO – I rossoblù in questa settimana hanno ufficializzato due under che hanno già svolto l’intero ritiro con mister Laterza. Boccia e Santarpia sono ufficialmente due calciatori del Taranto: il primo è un difensore proveniente dalla Juve Stabia; il secondo invece è un attaccante scuola Benevento. Gli ionici inoltre avrebbero chiuso per Denis Stracqualursi, attaccante che vanta 21 presenze in Premier League con la maglia dell’Everton. Il calciatore nella scorsa stagione ha giocato con il Rafaela, in Serie B argentina. Non ci sarà il ritorno di Daniele Rosania, il calciatore ha preferito rimanere vicino casa.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c.Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma); Guastamacchia (d. Savoia); Lagzir (a. Hamrun Spartans); Boccia (d. Juve Stabia; Santarpia (a. Benevento).

BRINDISI – I biancoazzurri hanno blindato i propri pali con le conferme di Pizzolato e Lacirignola. Vi è un ulteriore firma a centrocampo, Stefano Bottari vestirà la maglia con la V sul petto la prossima stagione, il calciatore argentino arriva dal Gravina. Gli adriatici hanno chiuso anche per Pietro Sicignano difensore esperto proveniente dall’Acireale.

Ufficialità: Lacarra (a. Sly Trani); Diagnè (c. Sly Trani); Pizzolla (c. Conferma); Abbinante (d. Mola); Iaia (c. Ostuni); Cerone (c. Savoia); Palazzo (a. Sly Trani); Merito (a. Conferma); Boccadamo (d. Conferma); Russo (p. Grumentum); Pizzolato (p. Conferma) Lacirignola (p. Conferma); Bottari (c. Gravina).

BISCEGLIE – Non ci sono ufficialità in questa settimana per i neroazzurri, che puntano alla riammissione in C vista la sentenza di Picerno-Bitonto.

Ufficialità: Padulano (a. Marsala); Mansour (a. Anconitana); Manfrellotti (a. Nardò); Vona (d. Castrovillari); Fanelli (c. Trani); Murolo (d. Conferma); Pelliccia (d. Taranto); Guglielmi (d. Sassoferrato); D’Alba (d. Bari gio.); Tarantino (d. Conferma).

GRAVINA – I murgiani in questa settimana hanno ufficializzato Gilli e Ostuni. Il primo è un difensore proveniente dall’Este, mentre il secondo è un centrocampista che arriva dal Molfetta, squadra con cui ha vinto il campionato la scorsa stagione.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano); Giusti (a. Castelbaldo); Diomande (c. Barletta); Falco (c. Battipagliese); Franza (c. Afro Napoli); Sernia (c. Cosenza gio.); Gilli (d. Este); Ostuni (c. Molfetta)

FASANO – I biancoazzurri non fanno registrare nuovi innesti in questa settimana di calciomercato.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco); Narese (c. Argentina); Russo (d. Tuttocuoio); Angelini (a. Bari gio.); Antonicelli (a. Pineto); Nadarevic (a. Sly Bari).

ANDRIA – Dopo le cessioni di Caruso, Massari, Porcaro e Segantini, in biancoazzurro approda il portiere Anatrella, estremo difensore classe 2001, che arriva dal Nola.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c. Taranto); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma); Fontana (d. Picerno); Cristaldi (a. Nocerina); Anatrella (p. Nola).

MOLFETTA – Nessuna novità in casa biancorossa per questa settimana.

Ufficialita: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a. Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.)

TEAM ALTAMURA – Allo scacchiere di mister De Candia si aggiunge Aboubacar Langone, il giovane centrocampista approda in biancorosso dopo le esperienze di Picerno e Andria.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre); Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma)

Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato); Palmisano (a. Casarano); Terrevoli (c. Bitonto)

NARDÓ – Con il ripescaggio in Serie D, in questa settimana hanno firmato per i granata l’attaccante Granado, che l’anno scorso si è diviso la stagione tra Brindisi e Gravina, e il centrocampista Zappacosta, proveniente dal Brindisi. Oltre a questi due innesti, mister Danucci potrà contare su Caputo e Scialpi, ufficializzati la settimana precedente.

Doppio colpo dell’ultima ora: ingaggiati Francesco ‘Ciccio’ Potenza, attaccante esterno classe 1986, calabrese di Cirò Marina, con tante esperienze in B, C e D (tra le altre: Brindisi, Bitonto, Ascoli e Taranto) e Samuele Romeo, difensore centrale classe 1989 nativo di Palermo, in passato in forza a Lumezzane, Alessandria, Empoli, Juve Stabia, Mantova e Melfi.

Ufficialità: Caputo (a. Barletta); Scialpi (c. Molfetta); Granado (a. Gravina); Zappacosta (c. Brindisi); Potenza (a. Grumentum); Romeo (d. Marsala).