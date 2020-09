PODISTICA – Doppio appuntamento in arrivo a Torre San Giovanni, organizzazione Asd Atletica Capo di Leuca

Siamo abituati a pensare al running, o alla corsa, semplicemente come uno sport. Da praticare in associazione alla dieta, per mantenersi in forma, per rimanere elastici anche durante la terza età, o magari per divertirsi con gli amici alle maratone cittadine. Ma sapevate che la corsa, anche quella più leggera – anzi: soprattutto quella –…