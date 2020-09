LECCE WOMEN – Stabilito il primo avversario ufficiale. Mercato, altro rinforzo da oltreoceano

Il Lecce Women comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2020-2021 della centrocampista Katerine Delev, 20 anni, di nazionalità canadese. Anche lei, come l’altra neo giallorossa Shore, ha vinto in Cina la Coppa del Mondo Universitaria battendo in finale le padrone di casa asiatiche. Per Delev sarà la prima esperienza in Italia.

“Sono veramente entusiasta di arrivare al Lecce e di conoscere le mie nuove compagne di squadra – ha detto la centrocampista canadese –. Mi hanno parlato moto bene dell’Italia e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura calcistica».

Coppa Italia Sono stati sorteggiati i calendari di Coppa Italia di serie C. Il Lecce Women, inserito nel girone 1 con Apulia Trani e Catanzaro, farà l’esordio stagionale domenica 20 settembre, alle ore 15.30, al comunale di Collepasso contro la formazione calabrese.