VOLLEY – Europei U18, l’Italia straccia il Belgio e vola in semifinale

Viaggia veloce l’Italia under 18 maschile di volley, allenata da coach Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini, battendo per 3-0 il Belgio nella seconda gara di girone giocata ieri a Marsicovetere, ha già staccato il ticket per la semifinale, ma anche il pass per i Mondiali under 19 del prossimo anno, conquistandosi la possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2019 a Tunisi.

Domani, ultima giornata del girone di qualificazione, in corso di svolgimento tra Lecce e Marsicovetere (Pz) in cui gli Azzurrini si giocheranno il primo posto contro la Bulgaria, altra squadra sicura di un posto in semifinale.

IL TABELLINO

TABELLINO: ITALIA – BELGIO 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

ITALIA: Zoratti 5, Balestra 5, Quagliozzi 12, Porro 11, Rossi 9, Boninfante 4. Libero: Laurenzano. Staforini. N.e: Orioli, Bonacchi, Truocchio, Volpe. All. Fanizza

BELGIO: Beelaert 3, Vlahovic 4, Reggers 18, De Bruyn 4, Gifford 1, Van Looveren 2. Libero: Peters. Verwimp. Dermaux 2, Moga, Verhamme 1. N.e: Schroeven. All. Moyaert

Arbitri: Apanowicz (Ger) e Kalin (Svi)

Durata set: 22′, 26′, 24′.

Italia: 2 a, 9 bs, 12 m, 24 et.

Belgio: 4 a, 10 bs, 6 m, 29 et.