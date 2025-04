VOLLEY – Dalla Serie B alla Seconda Divisione: risultati 06.04.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 22): Cus Bari-AC Bari 3-1, San Marzano-Casoria 3-1, Marigliano-Romeo Volley 1-3, Faam Matese-Grottaglie 0-3, SanVitoMesagne-Molfetta 1-3, Leverano-Galatone 2-3, Lecce Volley-Pag Taviano 0-3.

CLASSIFICA: Galatone 60 – Grottaglie 55 – Pag Taviano 47 – Molfetta 43 – Leverano 41 – San Marzano 37 – Marigliano 34 – SanVitoMesagne, Faam Matese 30 – Cus Bari 29 – Casoria 18 – Lecce Volley, Romeo Volley 15 – AC Bari 8.

PROSSIMO TURNO (12-13 apr.): Casoria-AC Bari, Molfetta-San Marzano, GV Galatone-Marigliano, Grottaglie-Cus Bari, SanVitoMesagne-Leverano, Pag Taviano-Faam Matese, Romeo Volley-Lecce Volley.

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 22): L’Aquila-Leonessa 0-3, Arabona-Monopoli 1-3, Pescara-Villaricca 1-3, Salerno-Faam Matese 0-3, SS Nardò-CDM Cutrofiano 3-0, Cerignola-Isernia 3-0, Crispino NA-Castellaneta 0-3.

CLASSIFICA: Leonessa 63 – Cerignola 54 – Castellaneta 53 – Faam Matese 50 – Arabona 41 – SS Nardò 35 – Monopoli 32 – Isernia 30 – Salerno 29 – Crispino NA 24 – Pescara 19 – CDM Cutrofiano 13 – Villaricca 10 – L’Aquila 9.

PROSSIMO TURNO (12-13 apr.): Monopoli-Leonessa, CDM Cutrofiano-Arabona, Isernia-Pescara, Faam Matese-L’Aquila, SS Nardò-Cerignola, Castellaneta-Salerno, Villaricca-Crispino NA.

(US Dream Volley Nardò – Giuseppe Spenga) – Il rotondo risultato di 3-0 maturato al Pala Andrea Pasca di Nardò contro Cutrofiano consegna con quattro giornate di anticipo alla “Schola Sarmenti” Dream Volley Nardò la matematica salvezza nel Girone I del Campionato di B2 di pallavolo femminile. Al fischio finale esplode la gioia dei tifosi che invadono il campo di gara per godersi il meritato traguardo, condiviso con la squadra, i dirigenti, alla presenza questa sera anche delle istituzioni politiche cittadine. Poco da commentare per noi, in una partita dominata dal primo all’ultimo punto, con i tre parziali di 25-17 , 25-15 e addirittura la passerella finale del 25-7 che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Si salva, quindi, “la matricola terribile” Nardò, come abbiamo ribattezzato da tempo l’affiatato gruppo di ragazze allenate da Cristina Laudisa, supportata sulla panchina in questo suo cammino anche da Alessio Giaffreda.

Ed è proprio la coach granata, in versione finalmente rilassata dopo aver evidentemente scaricato la tensione che l’ha accompagnata in questa sua stagione agonistica, che ci ha concesso un’intervista a fine gara:

“La salvezza era il traguardo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione” – ci confida – “Una squadra giovane, con qualche esordiente in questo campionato. Le prospettive erano invitanti, ma si giocava comunque con squadre che hanno tanta esperienza e questo era sicuramente lo scoglio più difficile da superare per noi”.

Quale è stato il fattore determinate per il raggiungimento di questo prestigioso risultato?

“La crescita costante. La squadra è cresciuta dalle prime partite ad oggi, acquisendo delle capacità che ad inizio stagione non c’erano, sia individualmente che come gruppo. Oggi è stata davvero una partita perfetta, che le ragazze hanno interpretato al meglio e questo mi rende fiera di questa squadra, perché ha raggiunto una maturità importante”.

Le chiediamo che campionato sarà da qui alla fine, visto il traguardo stagionale appena tagliato con tante giornate di anticipo.

“Chiaramente adesso comincia per noi un altro campionato, che giocheremo sicuramente con più serenità. Quel che è certo è che lo onoreremo fino alla fine, perché è giusto anche che le squadre che ci hanno incontrato finora e che hanno lottato contro di noi vengano rispettate. Perciò lotteremo anche noi fino alla fine con tutte le avversarie”.

Ci giunge in redazione la graditissima nota del presidente della Dream Volley Nardò, Roberto Del Vecchio, che così commenta il successo: “Si è appena concluso il derby con il Cutrofiano. La vittoria per 3-0 ci consente di raggiungere il traguardo sperato ad inizio campionato. Sono molto soddisfatto delle atlete e di tutto lo staff, allenatori e dirigenti. La loro professionalità, disponibilità ed impegno ha portato alla conferma della Dream Volley nel campionato di B2. Ora mancano solo quattro partite alla fine e l’augurio che faccio è di poterlo concludere con la stessa grinta ed unione che ha contraddistinto il nostro cammino fin qui!”.

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 22): FA Oria-LC Monteroni 3-2, Trepuzzi-Flyarmida 3-0, Aurora BR-NV Gioia 3-0, Gioiella-Crispiano 3-0, CDM Cutrofiano-NV Maglie 3-1, San Cassiano-CDM Astra Volley 3-0, I. Talsano-Melendugno Calimera 3-1.

CLASSIFICA: LC Monteroni 59 – Aurora BR 55 – Gioiella 52 – Trepuzzi 48 – FA Oria 44 – Crispiano 43 – San Cassiano 31 – Flyarmida, NV Gioia 30 – NV Maglie 24 – CDM Cutrofiano 20 – CDM Astra Volley 18 – Talsano 6 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (12-15 apr.): Flyarmida-LC Monteroni, NV Maglie-Trepuzzi, CDM Astra Volley-Aurora BR, Crispiano-FA Oria, CDM Cutrofiano-San Cassiano, Melendugno Calimera-Gioiella, NV Gioia-Talsano.

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 20): Ruffano-Frascolla TA 3-0, Showy Boys-Squinzano 0-3, Fasano-D&F Caffè 3-1, Turi-Casarano 1-3, Materdomini-Mottola 2-3.

CLASSIFICA: Casarano 50 – D&F Caffè 39 – OF Squinzano 37 – AF Turi 36 – Showy Boys 29 – V. Tricase 28 – LC Mottola 26 – Fasano 25 – Materdomini 16 – Ruffano, Frascolla TA 7.

PROSSIMO TURNO (12-15 apr.): D&F CaffèMB Ruffano, LS Casarano-Frascolla TA, Mottola-Fasano, OF Squinzano-AF Turi, V. Tricase-Materdomini.

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 20): Cogequ Monteroni-Ruffano 1-3, Sport & Friends-F. Tricase 3-0, AR Spongano-Lecce P. 3-0, Copertino-San Pietro 3-0, MSP Galatina-RV Ugento 3-0, Surbo-Parabita 3-0.

CLASSIFICA: MB Ruffano 53 – FNC Surbo 50 – MSP Galatina 49 – I. Copertino 41 – RV Ugento 34 – Cogequ MOnteroni 30 – AR Spongano 28 – Sport & Friends 25 – O. Parabita 24 – SV San Pietro 15 – F. Tricase 6 – Lecce 5.

PROSSIMO TURNO (12-13 apr.): Lecce-MB Ruffano, Cogequ Monteroni-RV Ugento, O. parabita-AR Spongano, Sport & Friends-SV San Pietro, F. Tricase-MSP Galatina, I. Copertino-FNC Surbo.

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 22): T. Grottaglie-Tiger Squinzano 2-3, A. Monopoli-Massafra 3-1, SBV Galatina-Vibrotek 3-0, Materdomini-AI Alberobello 1-3, VR Nardò-GS Atletico 3-0.

CLASSIFICA: Parabita 49 – San Pancrazio 45 – AI Alberobello 41 – VR Nardò 37 – SBV Galatina 35 – Tiger Squinzano 30 – Materdomini 24 – VC Grottaglie, Apulia Monopoli 16 – Vibrotek 14 – Massafra, GS Atletico 13.

PROSSIMO TURNO (10-13 apr.): Massafra-Grottaglie, GS Atletico-Apulia Monopoli, San Pancrazio-Tiger Squinzano, Parabita-Materdomini, AI Alberobello-VR Nardò.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA”

PLAYOFF

GIRONE C – PROMOZIONE: CDM Astra Volley-Bee Lecce 0-3. Classifica: Bee Lecce 3 – CDM Astra Volley, Trepuzzi 0. Prossimo turno (13/04): Bee Lecce-Trepuzzi.

GIRONE D – PROMOZIONE: Azzurradonne Alessano-Gallipoli 3-1. Classifica: Azzurradonne Alessano 3 – Gallipoli, Wesport 0. Prossimo turno (13/04): Gallipoli-Wesport.

GIRONE E – PROMOZIONE: CDM Cutrofiano-LC Monteroni 3-1. Classifica: CDM Cutrofiano 3 – LC Monteroni, GV Piero Corvino 0. Prossimo turno (13/04): LC Monteroni-GV Piero Corvino.

GIRONE F – PROMOZIONE: Otranto-Alliste 3-0. Classifica: Otranto 3 – Alliste, Aradeo 0. Prossimo turno (12/04): Alliste-Aradeo.

GIRONE G – SALVEZZA: Melendugno Calimera-NV Maglie 3-0. Classifica: Melendugno Calimera 3 – NV Maglie, Monteroni U18 0. Prossimo turno (17/04): Melendugno Calimera-Monteroni U18.

GIRONE H – SALVEZZA: IM San Cassiano-Flyarmida 3-1. Classifica: IM San Cassiano 3 – Flyarmida, Supersano 0. Prossimo turno (13/04): Flyarmida-Supersano.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 19): Nociglia-Veglie 2-3, Maglie-Galatone 3-2, Vis Squinzano-V. Tricase 3-1, Lequile-Falchi Ugento 0-3, Matino-GV Piero Corvino (09/04).

CLASSIFICA: Alliste 42 – Veglie 40 – GV Piero Corvino 37 – Vis Squinzano 36 – Nociglia 34 – Matino 29 – Falchi Ugento 18 – V. Tricase 16 – Lequile 11 – NV Maglie 10 – GV Galatone 6.

PROSSIMO TURNO (12-16 apr.): GV Galatone-Matino, V. Tricase-NV Maglie, Falchi Ugento-Vis Squinzano, Lequile-Alliste, GV Piero Corvino-Nociglia.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 8): San Pancrazio-Petito Prefabbricati 3-0, Vis Squinzano-Tiger Squinzano 3-0, Wesport-Valecaracuta Lecce 0-3.

CLASSIFICA: San Pancrazio 15 – Vis Squinzano, Aurora Casale 12 – Valecaracuta Lecce, Petito P. 6 – Tiger Squinzano 3 – Wesport 0.

PROSSIMO TURNO (12-13 apr.): Tiger Squinzano-San Pancrazio, Valecaracuta lecce-Vis Squinzano, Aurora Casale-Wesport.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Bee Lecce-Alezio 2-3, Uggiano-Draghi Matino 0-3, V. Taviano-CDM Astra Volley 3-1.

CLASSIFICA: V. Taviano, Draghi Matino 18 – SP in Lama 12 – CDM Astra Volley, Uggiano 6 – Alezio 4 – Bee Lecce 2.

PROSSIMO TURNO (11-13 apr.): Draghi Matino-Bee Lecce, CDM Astra Volley-Uggiano, SP in Lama-V. Taviano.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 7): Ruffano-Vis Squinzano 3-1, AS Nardò-SBV Galatina 1-3, GS Marittima-Bee Lecce 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 20 – GS P. Marittima 16 – MB Ruffano 10 – AS Nardò 9 – Vis Squinzano 8 – Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (9-13 apr.): Vis Squinzano-AS Nardò, GS P. Marittima-MB Ruffano, SBV Galatina-Bee Lecce.