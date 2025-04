BASKET C/m – Cuore e carattere premiano la LSB Lecce, Francavilla battuto in casa

Oltre le defezioni e le avversità di un campionato sempre più combattuto, c’è il cuore di una squadra che non molla mai. La Cce Scuola di Basket Lecce vince contro Francavilla tra le mura amiche del “San Giuseppe da Copertino” e sale a quota 32 punti nella classifica del campionato maschile interregionale di serie C. Nonostante le numerose assenze, i biancazzurri guidati da coach Daniele Michelutti hanno avuto ragione di Francavilla col punteggio 74-71, in occasione della gara valida per la 12esima giornata di ritorno della regular season.

Dopo il passo falso di Brindisi, la squadra del presidente Sandro Laudisa ha rialzato la testa in casa contro un avversario mai domo. Sugli scudi la prestazione sontuosa di Cantagalli, top scorer del match con 26 punti a referto. Ottime anche le prestazioni di Renna e Filippo Laudisa, che hanno messo a verbale rispettivamente 14 e 12 punti. In generale però è stata ancora una volta la forza del gruppo a fare la differenza. Chi è stato chiamato a sostituire gli infortunati e gli squalificati hanno offerto un ottimo contributo alla squadra nell’arco della gara. Di contro Francavilla si è messa in luce col trio composto da Floreani, Angelini e Ilmari Liukko, che insieme hanno totalizzato ben 59 punti dei 71 totali.

I padroni di casa hanno avuto il merito di partire a razzo andando in vantaggio di 12 lunghezze alla fine del primo quarto. Un vantaggio ben amministrato nel secondo e nel terzo periodo, che ha permesso a Mocavero i compagni di tenere i viaggianti a distanza alle porte dell’ultima frazione di gioco. Nell’ultimo quarto Francavilla ha gettato il cuore oltre l’ostacolo riducendo il gap sul tabellone luminoso, ma i locali hanno stretto i denti sino alla fine conquistando la vittoria dinanzi al proprio pubblico. Archiviata la pratica Francavilla, la Cce Lsb Lecce tornerà ad allenarsi per preparare la delicata trasferta di Trani, in programma domenica 13 aprile con palla a due alle 18.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-BASKET FRANCAVILLA 74-71

(26-14, 41-32, 61-51)

CCE LSB LECCE: Murrone 2, Cruciani, Forleo, Capoccia 4, Renna 14, Cantagalli 26, F. Laudisa 12, Campa, Mocavero 9, Vidakovic 7, Busetta. All. Michelutti.

B. FRANCAVILLA: Marinosci, Cerminara, Caricati, Madaro 1, Floreani 20, Bianco, Leo, Angelini 25, Urso, Eletto 9, Ilmari Liukko 14.

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 12 rit.): Barletta-Molfetta 56-73, Corato-Cus Foggia 86-93, LSB Lecce-Francavilla 74-71, NV Mesagne-Fasano 81-53, Monteroni-Trani 94-54, AB Potenza-Assi Brindisi 73-66.

CLASSIFICA: NV Mesagne 34 – Castellaneta, LSB Lecce 32 – Molfetta 30 – Cus Foggia, NP Monteroni 28 – Assi Brindisi 24 – Fasano, Francavilla 22 – Potenza 20 – Corato 18 – Barletta 6 – Trani 4.

PROSSIMO TURNO (13/4): Molfetta-NV Mesagne, F. Trani-LSB Lecce, Castellaneta-N; Corato, Francavilla-Potenza, Cus Foggia-Barletta, Fasano-NP Monteroni.