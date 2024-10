VOLLEY – Dalla Serie A2 alla D: risultati 20.10.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): T. Altino-TB Offanengo 1-3, T. Albese-VH Olbia 3-1, FG Busto Arsizio-Itas Trentino 2-3, Fratte-Esperia 3-1, N. Melendugno-IMD Concorezzo 3-1.

CLASSIFICA: Itas Trentino 8 – TB Offanengo, T. Albese, Fratte, N. Melendugno 6 – FG Busto Arsizio 4 – Esperia, IMD Concorezzo, VH Olbia 3 – Altafratte, T. Altino 0.

PROSSIMO TURNO (26-27 ott.): Esperia-Offanengo, VH Olbia-FG Busto Arsizio, T. Altino-N. Melendugno, Itas Trentino-Fratte, IMD Concorezzo-T. Albese.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2): R. Sorrento-SS Ortona 3-0, VV Sabaudia-GE Napoli 3-1, D. Reggio Calabria-R. Lagonegro 3-2, E. Campobasso-Aurispa LPLV Lecce 1-3, JV Gioia del Colle-BCC Castellana Grotte 3-2. Riposa A. Modica.

CLASSIFICA: R. Sorrento 6 – JV Gioia del Colle, D. Reggio Calabria 5 – R. Lagonegro, VV Sabaudia 4 – Aurispa LPLV Lecce 3 – SS Ortona 2 – BCC Castellana Grotte 1 – A. Modica, GE Napoli, E. Campobasso 0.

PROSSIMO TURNO (27 ott.): BCC Castellana Grotte-E. Campobasso, SS Ortona-JV Goioia del Colle, R. Lagonegro-VV Sabaudia, Aurispa LPLV Lecce-R. Sorrento, GE Napoli-A. Modica. Riposa D. Reggio Calabria.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 2): Grottaglie-Volley Meta 3-1, Lecce Volley-Cus Bari 1-3, GV Galatone-AC Bari 3-0, BCC Leverano-Faam Matese 3-0, I. Molfetta-Marigliano 1-3, SanVitoMesagne-AV San Marzano 2-3, Pag Taviano-Casoria 3-0.

CLASSIFICA: GV Galatone, BCC Leverano, Pag Taviano, Cus Bari 6 – VC Grottaglie 4 – I. Molfetta, Tya Marigliano, Faam Matese 3 – AV San Marzano, Casoria 2 – SanVitoMesagne 1 – Lecce Volley, Volley Meta, AC Bari 0.

PROSSIMO TURNO (26-27 ott.): Cus Bari-Faam Matese, VC Grottaglie-GV Galatone, Tya Marigliano-Lecce Volley, AV San Marzano-BCC Leverano, AC Bari-SanVitoMesagne, Volley Meta-Pag Taviano, Casoria-I. Molfetta.

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – Nella seconda giornata del campionato di serie B è la più esperta formazione del Cus Bari ad aggiudicarsi per tre a uno la gara con la Conad Lecce Volley. Nonostante le buone intenzioni messe in campo per riscattare il risultato con il Matese, i giallorossi di Fabio Saccomanno non sono riusciti a trovare la giusta continuità per imporsi sulla formazione avversaria, più coriacea e strutturata per solcare i piani alti della classifica dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione. Nel primo set, il tecnico dei baresi, in assenza del palleggiatore titolare e dell’opposto Carelli schiera Cocozza in regia i centrali Paradiso e Porro laterali Lorusso e Astarita laterali, Lorusso Luca opposto e il libero Russo. Per la Conad scendono in campo il palleggiatore Solazzo, i centrali Iaccarino e Di Zanno, Tommasi e Cannazza laterali e il libero di Lecce. La gara parte con le squadre in perfetto equilibrio, qualche problema in più per il Bari, in vantaggio di una lunghezza, ( 9/8) costretto a sostituire lo schiacciatore Lorusso per infortunio sostituendolo con Marrone. Nonostante l’imprevisto, è Saccomanno a chiamare il primo time out sul vantaggio degli avversari trascinati da un inarrestabile Astarita. La Conad riduce il gap con gli attacchi di Cagnazzo in posto 2 e Iaccarino dal centro ma sono gli ospiti a chiudere il parziale per 25/17.Alcuni errori iniziali dei leccesi nel secondo set portanosubito i baresi in vantaggio per 7/5, Di Zanno e Tommasi accorciano le distanze ma Paradiso e Astarita fanno buona guardia in prima linea aumentando il vantaggio per 19 a 12.La discontinuità al servizio dei padroni di casa regala punti preziosi agli avversari più concreti in attacco tanto da chiudere il set per 25 a 16. I leccesi, trascinati dagli imprendibili attacchi di Cagnazzo, migliore in campo con 25 punti finali, reagiscono recuperando lo svantaggio (22 a 18) pareggiando i conti e aggiudicandosi il set per 25 a 23. L’entusiasmo per il risultato non è sufficiente per bloccare la superiorità della prima linea barese trascinata da Astarita in grande forma e determinante nella conquista dell’incontro per 25 a 19. “Sapevamo la valenza del Bari, squadra forte e con nomi di spessore” afferma Saccomanno “noi abbiamo provato a mettere in campo le nostre forze come faremo per tutto il campionato. La nostra è una squadra allestita con quello che potevano” continua il tecnico salentino ”facciamo salti mortali per competere contro compagini, dobbiamo essere onesti, più forti di noi. Sabato prossimo ci aspettano a Marigliano, sarà un’altra battaglia”. Per i 700 spettatori giunti al Palaventura la sfida con i baresi ha tuttavia riservato momenti di gioco molto intensi che ha scaldato non poco l’atmosfera. Per i giallorossi il programma prevede la trasferta di sabato prossimo sul difficile campo del Marigliano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 2): Faam Matese-Villaricca 3-0, CP Napoli-Cus L’Aquila 3-0, Isernia-P. Leonessa 2-3, M. Cerignola-Salerno 3-0, CDM Cutrofiano-Gada Pescara 3-1, SS Nardò-FDD Arabona 2-3, G. Castellaneta-LB Monopoli 3-0.

CLASSIFICA: M. Cerignola, CP Napoli 6 – P. Leonessa, G. Castellaneta 5 – Faam Matese, SS Nardò 4 – FDD Arabona, CDM Cutrofiano 3 – LB Monopoli, A. Villaricca, Isernia 2 – Gada Pescara, S. Salerno, Cus L’Aquila 0.

PROSSIMO TURNO (26-27 ott.): Cus L’Aquila-Salerno, Faam Matese-Isernia, Gada Pescara-CP Napoli, FDD Arabona-M. Cerignola, P. Leonessa-SS Nardò, Villaricca-G. Castellaneta, LB Monopoli-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 2): W. Crispiano-NV Gioia 1-3, I. Talsano-FA Oria 0-3, CDM Astra Volley-LC Monteroni 0-3, TI San Cassiano-Gioiella VA 1-3, FONV Mesagne-Aurora Brindisi 0-3, CDM Cutrofiano-Trepuzzi 0-3, N. Melendugno Calimera-Flyarmida 1-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni, FA Oria, Trepuzzi, Aurora Brindisi, Gioiella VA, NV Gioia 6 – W. Crispiano, Flyarmida, TI San Cassiano, Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano, FONV Maglie, CDM Astra Volley. I. Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (26-27 ott.): FA Oria-Gioiella VA, W. Crispiano-CDM Astra Volley, Aurora Brindisi-I. Talsano, Trepuzzi-TI San Cassiano, LC Monteroni-CDM Cutrofiano, NV Gioia-N. Melendugno Calimera, Flyarmida-FONV Mesagne.

—

VOLLEY C/m girone B, D/f GIRONE C

Il campionato comincerà nel prossimo weekend

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): San Pancrazio-GS Atletico 3-0, AI Alberobello-VC Grottaglie 3-1, GE SBV Galatina-Apulia Monopoli 3-0, Vibrotek-EP Massafra 3-2, Tiger Squinzano-Parabita 0-3.

CLASSIFICA: San Pancrazio, Parabita 6 – GE SBV Galatina, AI Alberobello 5 – Tiger Squinzano 3 – Vibrotek 2 – VR Nardò, GS Atletico, EP Massafra 1 – VC Grottaglie, Apulia Monopoli, Materdomini 0.

PROSSIMO TURNO (26-27 ott.): VR Nardò-Materdomini, San Pancrazio-AI Alberobello, GS Atletico-Vibrotek, VC Grottaglie-GE SBV Galatina, Parabita-EP Massafra.