ATLETICA – I ragazzi della Due Mondi di San Pietro in Lama grandi protagonisti nei campionati nazionali di marcia a squadre

Ottimi risultati per l’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama ai recenti campionato nazionali di marcia a squadre di Grottammare (Ascoli Piceno), validi anche come Trofeo per Regioni “Pietro Pastorini”.

La compagine salentina, guidata dal prof. Giovanni Dell’Atti, si è piazzata al terzo posto assoluto nazionale, sia nella categoria Cadetti, sia in quella Allievi.

La prima atleta a cimentarsi nel percorso è stata Swami Barlabà (secondo anno nella categoria Ragazze) che, con una gara d’impatto e tenace, ha chiuso al sesto posto in batteria. Stesso piazzamento per Mauro Pacella Coluccia, classe 2012, primo in assoluto in Italia tra i marciatori della sua annata. Nella terza giornata, Giada Roberta D’Elia nella categoria Cadette è protagonista di un’ottima prova che lascia presagire ottimi risultati nei 10 km.

È stata poi la volta di Davide Rizzo, uno degli atleti di punta della sua società, che, anche non in giornata di grazia, chiude la gara forte di una classifica che giocava a suo favore. Hanno completato il quadro Lorenzo D’Elia e Francesco Sportelli che, all’ultima curva, hanno strappato il terzo posto in classifica generale, senza dubbio i migliori risultati dell’anno tra le società salentine in delle competizioni di caratura nazionale. Grazie ai punteggi ottenuti da Pacella Coluccia, Rizzo e Sportelli, la Puglia ottiene anche il titolo di campione d’Italia per regioni.