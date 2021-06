VOLLEY – Da Squinzano alla conquista del mondo, e ritorno: Fefè De Giorgi è il nuovo Ct della nazionale maschile

Ferdinando De Giorgi da Squinzano è il nuovo Commissario tecnico della nazionale seniores di volley maschile. La presentazione ufficiale di “Fefè” si è tenuta ieri, alla presenza del presidente federale Giuseppe Manfredi e del riconfermato Davide Mazzanti alla guida della nazionale femminile.

Il primo impegno ufficiale per De Giorgi saranno gli Europei che si terranno dal primo al 19 settembre in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia. Il Commissario tecnico azzurro entrerà in carica a partire dal primo luglio. Le Olimpiadi, invece, si giocheranno con Chicco Blengini in panchina.

MANFREDI – “De Giorgi è un personaggio noto a tutti e sarebbe superfluo ricordare tutto ciò che ha fatto nella sua carriera da giocatore, ma soprattutto da tecnico”.

DE GIORGI – “Oggi per me è un giorno speciale. Ringrazio il presidente Manfredi e tutto il Consiglio Federale per la scelta che hanno fatto. Il mio desiderio di allenare questa nazionale dopo tutto il percorso che ho fatto da atleta è veramente molto forte, è stata una lunga rincorsa. La prima sensazione che ho avuto equivale alla prima convocazione da giocatore in maglia azzurra. Quest’opportunità che mi è stata data mi rende molto orgoglioso. La nazionale è un qualcosa che è al di sopra di tutto, si è azzurri dentro e sempre. Il fatto di poter rappresentare la propria nazione, la propria bandiera e competere a livello internazionale è un qualcosa che va oltre. Sono veramente orgoglioso e felice di iniziare questo percorso che vede un gruppo di giovani atleti emergere giorno dopo giorno; il mio compito sarà quello di renderli protagonisti in questo progetto. Ai giocatori chiederò una disponibilità incondizionata. Vorrò rendere protagonisti i giovani atleti per pensare a obiettivi importanti, indossare la maglia azzurra ha un valore. Metteremo tutta l’anima in questa nuova esperienza”.

De Giorgi, nato a Squinzano nel 1961, professore di educazione fisica, ha vinto tutto con la Nazionale maggiore da atleta (330 presenze, tre titoli mondiali: Rio de Janeiro 1990, Atene 1994, Tokyo 1998; un titolo europeo a Stoccolma nel 1989, 5 World League: 1990 Osaka, 1991 Milano, 1992 Genova, 1994 Milano, 1995 Rio de Janeiro). Da allenatore-giocatore ha esordito a Cuneo nel 2001; dalla stagione successiva, ha intrapreso a pieno titolo la carriera da allenatore (Cuneo, Perugia, Macerata) che lo ha portato a vincere, tra i tanti titoli: uno Scudetto (2005-06), due Coppe Italia (2007-08 e 2008-09), una Coppa Cev (2005-06), due Supercoppe italiane (2006 e 2008) a Macerata; nel 2011-12 ha guidato l’Umbria Volley San Giustino; dal 2012 al 2014 ha allenato in Russia nel Fakel Novy Urengoy; nella stagione successiva è tornato in Italia, a Vibo Valentia, prima di andare in Polonia prendendo le redini dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, conquistando due titolo nazionali e una Coppa di Polonia. Nell’estate 2017 è stato nominato Ct della nazionale polacca, per poi allenare, nuovamente, una squadra di club polacca, lo Jastrzebski Wegiel. A dicembre 2018 torna alla Lube Macerata, conquistando un titolo italiano, una Cev Champions League, un Mondiale per Club e due Coppe Italia.

(foto: fefè De Giorgi, ph. federvolley.it)