VOLLEY – Dall’Alessano alla Nazionale U21: il salentino Davide Russo selezionato dal dt Velasco per un collegiale

Ottima notizia per il volley salentino. Il Direttore tecnico delle nazionali giovanili, Julio Velasco, storico coach pluridecorato della nazionale azzurra, ha disposto la convocazione di sedici atleti per un collegiale di allenamento della Nazionale under 21 che si svolgerà a Caorle (Venezia) dal 17 maggio al 2 giugno prossimi. Alle porte, ci sono i Campionati mondiali di categoria che si terranno in Italia e Bulgaria nel prossimo autunno.

Nella lista, c’è anche Davide Russo (in foto), libero di 180 cm, classe 2001, prodotto del vivaio dell’Aurispa Alessano e, quest’anno, in forza al Lagonegro, compagine di A2. Oltre a Russo, è stato convocato anche un atleta della Pag Taviano Volley, Nicola Cianciotta.