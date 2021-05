ECCELLENZA/B – DC Otranto-Martina, slitta il recupero. Il Giudice sportivo della 9ª giornata

Dopo la gare giocate tra sabato 8 e domenica 9 maggio nel girone B di Eccellenza pugliese, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Alessandro Romano (Deghi, gara del 5 maggio), Cosimo Pio D’Amicis (AEL Grottaglie), Damiano Macaluso (S. Massafra).

ALLENATORI – Squalificati, sino al 20 maggio prossimo, Andrea Manco (DC Otranto), Massimo Manca (Gallipoli).

DIRIGENTI – Inibizione, sino al 14 giugno, per Aldo Garofalo (Atl. Racale); sino al 27 maggio, per Alessio Carrieri (Martina).

—

GIRONE A – Dichiarato inammissibile il reclamo dell’Audace Barletta contro una presunta denuncia per aggressione subita da tesserati del Barletta 1922. Confermato il risultato di 2-1 per il Barletta 1922. Tra i calciatori, squalificati, per due giornate, Nicola Scarimbolo (Mola) e Gianluca Loseto (Vigor Trani); per una giornata, Leandro Rizzo e Francesco Tricarico (A. Barletta), Matarr Taal (Vigor Trani).

Infine, De Cagna Otranto-Martina, che, in un primo momento, era stata programmata per domani, 13 marzo, è stata posticipata al 20 maggio, ore 16.30.

(foto: ©Coribello-SalentoSport)