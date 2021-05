LECCE – L’ex Vives spiega come si fa: “Nervi saldi, buona condizione, cuore e un po’ di fortuna: tifo per i giallorossi”

L’ex giallorosso Giuseppe Vives, uno delle colonne del Lecce deli anni Dieci e promosso in Serie A, via playoff, nella stagione 2007-08, parla, dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, del mini torneo playoff che vedrà impegnati i giallorossi a caccia del pass per la massima serie insieme ad altre cinque squadre.

VOLTARE PAGINA – “Bisogna voltare pagina. Non serve pensare all’occasione sciupata. I giallorossi hanno le proprie certezze e una identità ben precisa. Devono concentrarsi sul fatto che la promozione è ancora possibile. Non è un’impresa facile ma ciò vale per tutte. Ora si giocherà un mini-torneo nel quale si andrà in campo con la consapevolezza che steccare significherà uscire di scena. Conterà avere nervi saldi, una buona condizione psico-fisica e la capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo, quando la tecnica e la tattica non saranno sufficienti”.

FLESSIONE – “È capitato anche a noi perdendo la terzultima in casa col Bari e arrivando terzi. Fummo costretti ai playoff, avremmo potuto cedere mentalmente ma la reazione fu immediata. Ci guardammo negli occhi e ci ripromettemmo di ottenere la promozione attraverso gli spareggi. Centrammo l’obiettivo superando Pisa e Albinoleffe. Fu una festa memorabile“.

EQUILIBRIO – “Svantaggio rispetto al Monza? In semifinale si avranno due risultati su tre, poi non è detto che in finale ci arrivino i brianzoli. Le sei squadre in lizza hanno tutte le possibilità di arrivare in A. Conterà la cura dei dettagli e anche un pizzico di buona sorte. Da ex legatissimo alla piazza giallorossa, spero che a farcela saranno Mancosu e compagni. Le altre, però, daranno l’anima per impedirglielo”.

RIMONTA VANA – “Dopo la grande rimonta effettuata da Lucioni e compagni, capaci di risalire la china e di raggiungere la piazza d’onore, si sapeva che esistesse anche il rischio di una flessione, che è sempre dietro l’angolo quando si è costretti ad uno sforzo prolungato per recuperare terreno. Ora bisogna guardare avanti senza condizionamenti e con la convinzione di potercela fare tramite i playoff”.

(foto: Giuseppe Vives in azione – gen. ’09 – ©Morini/tmw)