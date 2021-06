VOLLEY B/M – Casarano, è qui la festa! San Giustino travolto anche nel ritorno, i rossazzurri promossi in A3

E, alla fine, il Casarano ce l’ha fatta. La Leo Shoes batte San Giustino per tre set a zero anche nella gara di ritorno della finale playoff e prende l’ascensore per l’A3. Un traguardo incredibile quello raggiunto dai ragazzi di coach Fabrizio Licchelli, artefici di una stagione da incorniciare.

Inizio un po’ sotto tono per il Casarano, a cui bastava solamente vincere un set per festeggiare. E gli umbri non fanno sconti, andando avanti sul 18-20, prima della rimonta rossazzurra per il 25-23 finale. Nel secondo set, gli ospiti perdono le motivazioni e i padrini di casa giocano in scioltezza, archiviando la frazione sul 25-21.

Puro divertimento nel terzo set per Paoletti e compagni, contro un avversario ormai demotivato: 25-18 il parziale della terza partita.

I tifosi della Leo Shoes hanno seguito la partita dal maxi schermo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e posizionato in piazza San Domenico. Al termine della gara, via alla festa per le strade cittadine. Per il Casarano di patron Filograna Sergio è davvero una giornata da incorniciare.

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-SAN GIUSTINO 3-0

(25-23, 25-21, 25-18)

CASARANO: Latorre 3, De Micheli ne, Peluso 1, Zanettin 4, Paoletti 18, Sorrenti 4, Ferenciac 6, Torsello 7, Baldari 4, Pierri (L), Stefano (L), Negro, Tellez, Muscarà 8. Coach Licchelli.

SAN GIUSTINO: Cesaroni 4, Conti 9, Giunti, Sitti, Miscione 3, Celli 2, Agostini 4, Di Renzo (L), Thiaw 1, Santi, Piazzi 1, Puliti 16. All. Moretti.

ARBITRI: Adamo e Lanza.