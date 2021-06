TENNIS – Tante ottime notizie dal settore giovanile del Ct Maglie

Ottimi risultati vengono anche dal settore giovanile per il Circolo Tennis Maglie. L’under 16 femminile (composta da Asia Pellegrino, Elena Luceri e Viola Rizzo) si è qualificata per la fase finale di Macroarea che si terrà a settembre, a Maglie, battendo per il CT Lecce. Vittorie in tre set di Pellegrino su Giorgia Sticchi, e, in due, di Luceri su Azzurra Marini.

La D2 maschile (Gianluca Romano, Marco De Pascalis, Riccardo Stomaci, Marino Antonio Cannazza, Giacomo Piccinno, Michele Colafati) chiude il proprio girone al primo posto dopo il successo sul Ct Calimera per 3-0, qualificandosi ai playoff regionali che cominceranno domenica 27.

Da ieri, 19 giugno, sino a domenica 27, Dennis Spircu e Riccardo Manca saranno protagonisti allo Junior Next Gen che si svolgerà presso il Ct Bari. Entrambi sono ai primi posti della classifica nazionale e, con un altro risultato positivo, potranno consolidare la propria posizione, aumentando le possibilità di essere ammessi al Master finale di novembre, dove ci saranno tutti i migliori under 12 d’Italia.

“Il settore giovanile del nostro circolo – afferma il ds Antonio Baglivo – si conferma, ancora una volta, serbatoio per il futuro del tennis magliese. La nostra missione è sempre stata puntare sui giovani e selezionare nuovi talenti che, se confermate le aspettative, potrebbero diventare in un futuro prossimo protagonisti nei campionati a squadre e nei tornei individuali. I nostri complimenti vanno ai ragazzi della D2 e alle ragazze dell’Under 16 per i risultati finora ottenuti e, sono sicuro, anche i nostri Spircu e Manca continueranno a distinguersi nella prossima tappa dello Junior Next Gen”.

(foto: A. Pellegrino, M. Leo, E. Luceri)