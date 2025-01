VOLLEY – Calza della Befana piena di dolci per Melendugno e Aurispa

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): Concorezzo-Offanengo 2-3, Olbia-Fratte 2-3, Altino-Itas Trentino 0-3, Busto Arsizio-T. Albese 3-2, Melendugno-Esperia Volley 3-1.

CLASSIFICA: FG Busto Arsizio 34 – Itas Trentino 32 – N. Melendugno 27 – Offanengo 24 – Esperia Volley 23 – Fratte 22 – Olbia 20 – T. Albese 17 – Concorezzo 9 – Altino 2.

PROSSIMO TURNO (12 gen.): Offanengo-Olbia, T. Altino-Concorezzo, Itas Trentino-Melendugno, Fratte-Busto Arsizio, Esperia Volley-T. Albese.

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 3 rit.): Campobasso-Castellana 3-0, Gioia del Colle-Ortona 3-0, Sabaudia-Lagonegro 0-3, Sorrento-Aurispa 2-3, Modica-Napoli 3-1. Riposa Reggio Calabria.

CLASSIFICA: Sorrento 32 – Gioia del Colle 27 – Reggio Calabria 26 – Ortona 24 – Lagonegro 22 – Modica 17 – Aurispa 16 – Sabaudia 15 – Napoli, Castellana Grotte 10 – Campobasso 8.

PROSSIMO TURNO (12 gen.): Ortona-Modica, Castellana Grotte-Sorrento, Aurispa-Sabaudia, Reggio Calabria-Campobasso, Lagonegro-Gioia del Coole. Riposa Napoli.

(US Aurispa LPLV, Davide Ruberto) – Impresa Aurispa Links per la Vita, vittoriosa sul campo della capolista Sorrento. In panchina siede per la prima volta coach Giuseppe Ambrosio. Lo starting six è composto dagli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio.

Inizio convincente di Aurispa Links per la Vita che si porta avanti di 4 punti (1-5), con Penna autore anche di un ace, e che spinge coach Esposito al primo timeout. Wawrzynczyk in battuta guida la rimonta e prima che si completi, ci pensa coach Ambrosio a chiamare timeout (6-7). Ottimo l’attacco di Penna in diagonale che poi si ripete in lungolinea ben servito da Fabroni, quindi arriva il turno di battuta di Mazzone che permette ai salentini di incrementare il vantaggio, inducendo coach Esposito al secondo timeout (9-14). Il muro di Aurispa Links per la Vita sembra insuperabile, Fabroni serve a Mazzone una pipe perfetta, seguita dal monster block di Ferrini che mantiene i salentini con 6 punti di vantaggio (14-20). Romeo Sorrento non riesce mai ad reagire e Aurispa Links per la Vita porta a casa il primo set con un attacco nei tre metri di Mazzone e grazie ad una prestazione collettiva superlativa (19-25).

Sorrento parte forte nel secondo set ma la pipe di Mazzone e la diagonale di Penna evitano l’allungo (5-4). Sorrento spinge e prova ad allontanarsi, ma arriva puntuale e preciso il pallonetto di Mazzone, poi l’asse Cappio-Fabroni-Penna è vincente e Aurispa Links per la Vita riesce a pareggiare (11-11). La sfida procede punto su punto ma Partiarca e Fortes allungano, prima della diagonale di Ferrini e del punto di Mazzone che spinge un pallone a dall’altra parte della rete per il 18-18. La sfida è combattutissima. Mani-out di Ferrini e i salentini rispondono colpo su colpo con un altro mani-out di Penna, cui segue il timeout di coach Esposito sul 22-22. L’errore di Sorrento convince coach Esposito al secondo timeout di fila (22-23), che si rivela fondamentale per ribaltare il risultato e portare a casa il set con un mani-out di Fortes (25-23).

Il terzo set vede i salentini avanti con il lungolinea di Penna e la freeball di Deserio, ma Sorrento ribalta il punteggio alzando il muro e colpendo con l’ace di Baldi (5-3). Baldi da seconda linea trova il +3 e coach Ambrosio chiama timeout. Sorrento, però, prende il pallino del gioco e non lascia cadere neanche un pallone (14-8). Due punti di Maletto, un primo tempo e un ace, riducono le distanze ma la fortuna accompagna Patriarca, che si rende autore di due ace di fila, entrambi con l’aiuto del net (17-11). Iannaccone sostituisce Mazzone e Colaci rileva Ferrini, ma i padroni di casa non si lasciano avvicinare, al netto di un primo tempo di Deserio e di qualche errore dei campani che rendono il distacco meno ampio (20-14). Il finale non riserva sorprese e il set si chiude rapidamente in favore di Sorrento (25-15).

Il quarto set sembra più equilibrato, con Aurispa Links per la Vita che risponde colpo su colpo e in cui spicca la bella diagonale di Penna (5-4). Sorrento alza il muro e guadagna 3 punti di vantaggio, ma l’attacco di Penna mantiene i salentini in partita, che poi agganciano gli avversari grazie ad un pallonetto preciso dello stesso opposto, spingendo coach Esposito al timeout (11-11). L’asse Mazzone-Fabroni-Ferrini interrompe gli attacchi di Wawrzynczyk e, sul lungo turno di battuta di Fabroni, ci pensa Penna a garantire il vantaggio con una diagonale e un lungolinea (14-16). I primi tempi di Deserio e Maletto regalano altri punti importanti, sino al +4 firmato ancora da Maletto con un muro a uno (16-20). Mazzone conquista due punti con due diagonali irresistibili e, dopo un’altra difesa di Cappio, arriva il muro di Maletto. Penna trova il punto n° 24 e dopo un buon turno di battuta di Tulone, che costringe coach Ambrosio a chiamare timeout, è lo stesso palleggiatore di Sorrento che consegna il set ai salentini sbagliando il servizio (21-25).

Al tiebreak parte parte forte Sorrento con il servizio di Pol e un muro invalicabile che ferma Penna e Ferrini, mandando coach Ambrosio al timeout (3-0). Aurispa Links per la Vita accorcia le distanze, Ferrini trova l’ace e Penna il punto della parità (4-4). Wawrzynczyk riporta avanti i suoi e coach Ambrosio si gioca il secondo timeout (6-4). Mazzone sfoggia la diagonale stretta nei tre metri, poi Maletto e Mazzone a muro riguadagnano il pari (6-6). Wawrzynczyk e Baldi, però, mandano le squadre al cambio campo con Sorrento avanti di due punti (8-6). Penna in lungolinea e Maletto con un primo tempo riducono lo svantaggio, ma è la diagonale dell’opposto salentino a regalare il pari e mandare coach Esposito al timeout (10-10). Si viaggia colpo su colpo: mani out di Ferrini e diagonale di Baldi, muro dei salentini ed errore in battuta, prima del mani out di Mazzone (13-13). Le due squadre vanno ai vantaggi ma Aurispa Links pe la Vita è più cinica e l’attacco di Ferrini decide la partita (15-17). Un successo eccezionale, con i salentini che battono in trasferta la capolista sfoggiando una grande pallavolo, guidati da coach Ambrosio che trova il successo all’esordio in panchina.