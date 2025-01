LECCE – Karlsson si presenta: “Qui per giocare e arrivare alla salvezza”

Prima conferenza stampa di presentazione nel corso della sessione invernale di calciomercato in casa Lecce. Protagonista odierno è stato Jesper Karlsson, che ha già esordito in occasione del match con il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni:

SCELTA. “Quando ho parlato con i miei agenti e considerata la situazione del Bologna abbiamo considerato che questa fosse la situazione migliore. Sono contento di essere qui e che la situazione si sia voluta in modo così veloce. Ho parlato con Corvino e dopo una bella chiacchierata in un giorno ero già qui ed in campo”.

OBIETTIVI. “E’ un momento della mia carriera in cui ho bisogno di essere in campo ogni partita e dimostrare chi sono. Così le parole di Corvino mi hanno convinto in poco tempo. E’ per questo che sono qui, dimostrare chi sono ed aiutare la squadra a fare bene. Il mio principale obiettivo è quello di aiutare la squadra ad essere in una buona posizione al termine della stagione”.

A BOLOGNA. “Arrivare in Italia dall’Olanda è un passaggio importante. In più ho avuto infortuni importanti, che uniti alla competitività della rosa del Bologna, dove avevo bisogno di scalare molte posizioni per giocare titolare, ha fatto il resto. Ma ora sono qui e voglio andare avanti”.

IMPRESSIONI. “Era interessante vedere da fuori il Lecce, sensazioni positive che si sono confermate anche dopo aver conosciuto mister Giampaolo ed aver svolto i primi allenamenti in giallorosso. Ora voglio conoscere sempre più questa squadra e lavorarci bene”.

CRESCITA. “Credo di aver già incrementato le mie qualità difensive da quando sono arrivato il Bologna. Poi ovviamente devo ascoltare sempre più il mister e fare sempre meglio”.

BJORKENGREN. “Gli ho scritto due giorni fa per chiedere il nome di qualche ristorante. Poi ho parlato anche con Almqvist, entrambi mi hanno parlato veramente benissimo di Lecce, della città e della squadra. Proprio ieri ho provato un ristorante che mi ha consigliato Bjorkengren, mi ha dato un buon consiglio”.

PRIMI GIORNI. “Ogni cosa è andata molto veloce. Il Lecce mi ha voluto per la partita con il Genoa, in più con il Bologna non avrei dovuto giocare per il rinvio della gara con l’Inter. E’ stato tutto molto veloce, ero stanco dopo i primi giorni ma stanotte ho dormito bene ed ora sono pronto a lavorare sempre meglio”.

CAMPIONATO. “Penso che con il Genoa abbiamo fatto bene, giocando una buona partita in cui avremmo dovuto segnare. Nella prossima partita sarebbe importante portare a casa i tre punti e per farlo servirà fare gol”.