BASKET A2/m – Nardò, da Cantù sensazioni incoraggianti. Mercato, una partenza e un arrivo

Gara dall’alto tasso di difficoltà l’ultima di campionato dell’HDL Nardò Basket contro una delle favorite per la vittoria finale come Cantù. Il Toro ha venduto cara la pelle, perdendo 69-60, risultato che prolunga la serie negativa di una sola vittoria nelle ultime undici partite. Il girone di andata si chiude con sole cinque vittorie in 19 gare.

L’arrivo di coach Matteo Mecacci sta lentamente migliorando le prestazioni di squadra e la fisionomia ma adesso conterà tantissimo muovere la classifica quanto prima. “Abbiamo bisogno di mettere un altro corpo in mezzo all’area – alcune delle sue dichiarazioni post-Cantù – altrimenti siamo troppo piccoli e facciamo fatica. Ma se facciamo un bilancio, a Cantù abbiamo fatto una buona partita. L’onore delle armi lascia il tempo che trova, perché bisogna vincere le partite. Oggettivamente le facce dei miei erano quelle giuste, poi è chiaro che abbiamo bisogno di un contributo maggiore di alcuni giocatori. Ho visto circolazione, ho visto giocatori che si cercavano perché fare 60 punti con 19 assist è un fatto positivo”.

Domenica 12 a Torino comincerà il girone di ritorno. Sarà presente anche il neo arrivato Giordano Pagani, centro di 205 cm per 98 kg, proveniente da Urania Milano, classe 1998, ufficializzato ieri. Sinora, con Urania, Pagani ha collezionato 17 presenze, con una media di 3,6 punti e 3,2 rimbalzi in quasi 13 minuti di tempo a partita. Per Giordani che arriva, saluta Elhadji Thioune, con cui Nardò ha raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto.

Classifica dopo la 19esima giornata: Rimini 30 – Udine, Cantù 28 – Cividale 26 – Urania Milano, Rieti, Verona 24 – Forlì, Avellino 22 – F. Bologna 20 – Pesaro, Orzinuovi 18 – Brindisi 16 – Torino, Livorno, Cremona 14 – Vigevano 12 . Cento, Nardò 10 – Piacenza 6.