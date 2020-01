VOLLEY C/m – Riscatto Galatone, archiviata la pratica Gravina. Ok anche le ragazze della 2ª Divisione

Sorride alle squadre bianco-verdi il week-end pallavolistico che ha visto impegnate entrambe le prime squadre della Green Volley Galatone nella serata di sabato 18 gennaio, con altrettanti successi ormai archiviati.

Vince in casa la Camer Gas & Power nella decima giornata del campionato nazionale di primo livello di serie C maschile. Il roster di coach Rudy Alemanno si impone sulla Pallavolo Gravina per 3 set a 1, riscattando la sconfitta della capolista Molfetta della scorsa settimana. Un successo che rafforza il secondo posto nel girone B del torneo, a braccetto con i rivali di Mesagne, a 20 punti e sette di distanza dalla prima della classe. Successo da incorniciare secondo il tecnico neretino: “Dopo la lezione subita a Molfetta contro una squadra che non ci ha permesso di esprimerci ai nostri livelli – dice Alemanno – serviva un pronto riscatto. I ragazzi hanno messo in campo tecnica e concentrazione sfoderando una prestazione di alto livello in tutti i fondamentali. Un calo di tensione – afferma a proposito della terza frazione, ceduta agli ospiti – da cui prendere spunto per continuare a lavorare, ma è l’unica sbavatura di giornata”. 25-15, 25-13, 24-26, 25-13 la progressione dei set, con l’allenatore bianco-verde che si sofferma su una menzione speciale: “Nota particolare per Andrea Muci, che ha sostituito il fratello influenzato senza in alcun modo farlo rimpiangere con personalità”. Ultimo impegno del girone d’andata sabato prossimo a Leporano, sul campo della VTT Comes, poi spazio alla Coppa Puglia, in cui il roster del dg Alberto Papa affronterà o la seconda o la terza del girone A.

Trionfo in trasferta, invece, per la Edil Perticari Galatone che si porta a casa la quarta giornata del campionato provinciale di Seconda Divisione Femminile. Per mister Danilo Porco tre vittorie su tre partite giocate finora (le ragazze sono tornate in campo dopo un mese di stop forzato, secondo il calendario) e primo posto in classifica, con 8 punti. A Specchia va in scena una partita non facile (parziali 19-25, 20-25, 25-22, 20-25) con capitan Marta Calò e compagne che però alla fine si portano a casa l’intero bottino. “Lo Specchia una formazione under 16 molto ben attrezzata: un primo set vinto giocando bene e un secondo set vinto giocando male – commenta a caldo il tecnico calabrese – mentre nel terzo abbiamo ceduto dopo aver recuperato per tre volte lo svantaggio. In ogni set – dice Porco – abbiamo momenti di buio nei quali perdiamo 5 o 6 punti consecutivi, come nel quarto in cui siamo stati sempre in vantaggio ma poi siamo stati recuperati fino al 20 pari”. Anche il roster rosa si gode il successo in attesa del prossimo impegno, sabato prossimo, sempre in trasferta: sulla strada delle bianco-verdi c’è la Volley Otranto.

