VOLLEY B/m – Leo Shoes Casarano, contro Pozzuoli arriva la settima magia consecutiva

Arriva la settima vittoria consecutiva per la Leo Shoes Volley Casarano che contro la formazione del Bava Rioneterra Pozzuoli è protagonista di una prestazione corale senza sbavature che le consente di conquistare i 3 punti e balzare momentaneamente in testa alla classifica del girone G di Serie B con 27 punti.



Una prestazione brillante da parte dei ragazzi guidati da mister Licchelli che, pur senza il proprio capitano e palleggiatore Andrea Laterza sostituito da un positivo Torsello, hanno dominato l’avversario trascinati dall’opposto Matteo Bolla e dal centrale Filippo Scrimieri apparsi in giornata decisamente positiva registrando percentuali altissime in tutti i fondamentali.



Non è riuscita a sovvertire il pronostico di partenza la formazione di coach Cirillo che, complici anche le assenze di Calabrese e Montò, nulla ha potuto di fronte ad una Leo Shoes Casarano cattiva, convincente, determinata e decisamente di un altro livello.



Il primo parziale è dominato dalla formazione rossoazzurra che grazie agli attacchi vincenti di Bolla e Garofalo ben serviti da Torsello e ai muri punto di Scrimieri è riuscita a conquistare agevolmente il set (25-12).



Nel secondo parziale si assiste invece alla reazione da parte dei flegrei bravi a tenere in equilibrio buona parte del set grazie anche ad una Leo Shoes un po’ fallosa e alla buona prestazione di Graziosi per poi cedere nuovamente il passo alla formazione rossoazzurra sul finale. Il secondo set si conclude con il punteggio di 25-22.



Percentuali in attacco molto elevate e uno Scrimieri in versione “Monster Block” consentono ai rossoazzurri di dominare anche il terzo parziale e di conquistare i 3 punti. Il terzo set si conclude con il punteggio di 25-14 per i padroni di casa.



I ragazzi di mister Licchelli si portano momentaneamente al comando della classifica in attesa di vedere come si comporteranno le dirette concorrenti Sorrento e Galatina nella prossima giornata di campionato che vedrà riposare i rossoazzurri.



Laterza e compagni avranno a disposizione 3 settimane di stop per recuperare le energie e preparare l’importantissima trasferta di Sorrento contro la diretta rivale ShedirPharma Folgore Massa di Ferenciac e compagni.



Stay tuned!

QUI RISULTATI E CLASSIFICA