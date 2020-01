VOLLEY C/m – Conad Lecce spietata, il Modugno raccoglie solo un set. Il presidente Maggina: “Uno spettacolo emozionante, bravi tutti”

Nell’undicesima giornata del torneo di Serie C maschile girone A, la Conad Lecce Volley s’impone in quattro set al Modugno.

Questo il commento del presidente del sodalizio leccese, Giuseppe Maggina: “In settimana il nostro staff tecnico ha studiato attentamente i video del Modugno ed i ragazzi hanno ben interpretato le scelte tattiche preparate – dichiara – i baresi hanno lottato su ogni palla, potenti in attacco, in particolar modo da zona 2, sono stati anche molto bravi in difesa. Nella fase iniziale dei primi due set abbiamo sofferto un poco, andando in svantaggio per poi rimontare. Prese le misure abbiamo gestito la partita con autorità, giocando bene e dimostrando la forza e la compattezza del nostro gruppo. È stato uno spettacolo emozionante – continua Maggina –, veramente bravi tutti, da notare che mister Saccomanno ha impiegato positivamente tutti gli atleti a sua disposizione. Peccato – è la conclusione -, perchè in questa prima parte della stagione dobbiamo recriminare per almeno due sconfitte assolutamente evitabili, ci conforta il fatto che la classifica è corta ed abbiamo l’opportunità di confermare le ambizioni della nostra squadra”.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA