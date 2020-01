VOLLEY C/m – Camer Gas & Power Galatone, Molfetta si dimostra un muro invalicabile

Volley: non va a buon fine l’assalto della Camer Gas & Power Galatone al fortino della Pallavolo Molfetta, che alla nona giornata del campionato nazionale di primo livello di serie C maschile si impone sui salentini per 3 a 0, allungando di sette punti in vetta alla classifica del girone B.

Match atteso che la Federazione Regionale ha anche trasmesso in diretta sul suo canale youtube, giocato in una cornice di pubblico non indifferente, con centinaia di sostenitori della formazione di casa e oltre una cinquantina arrivati da Galatone a tifare i bianco-verdi.

La formazione di mister Alemanno subisce le grandi doti avversarie per quasi tutta la durata del match: nel primo set un turno di sette servizi del capitano e centrale molfettese Pisani decide l’andazzo di tutta la frazione, che si chiude sul25-12 per i padroni di casa. La reazione sembra arrivare al secondo set: il sestetto messo in campo dal tecnico neretino (Calò, Petrosino, Sancesario, Pica, Michele Muci, Papa, con libero Quaranta) risponde colpo sul colpo agli assalti della formazione prima in classifica, rimanendo anche davanti per alcune sessioni del parziale, che si chiude però sul 25-21. Nel terzo set staffetta in banda con Andrea Muci che prende il posto del fratello (nel primo set erano entrati anche De Bitonti e Dantoni, col capitano che ha avuto spazio anche nell’ultima frazione), ma Molfetta sovrasta gli ospiti imponendosi per 25-17.

La classifica appaia ora al secondo posto i bianco-verdi e Mesagne: 17 punti per entrambe, con Molfetta che troneggia con 24 punti. Seguono VTT Comes (16 punti) e CUS Bari (15), con la Camer Gas & Power che domenica prossima, alle 18:30, torna a giocare tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Sannicola, dove ospita la Casareale Volley Gravina, sesta nel girone con 13 punti.

Dopo lo stop tornerà in campo anche la Seconda Divisione Femminile: sabato pomeriggio le ragazze di mister Danilo Porco sono ospiti sul campo della Volley Specchia.

