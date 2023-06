VOLLEY – C/f: LC Monteroni, la Serie B è a un passo. C/m, Ruffano festeggia la promozione

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI

(playoff quinta fase, giornata 2: La Bruna Felix Monopoli-Leo Costruzioni Monteroni 0-3 (serie 1-1). Gara decisiva il 10 giugno alle ore 19 a Monteroni.

(US LC Monteroni) – Al termine della gara 2 della Finale Playoff per la Serie B, condotta in maniera esemplare dalle ragazze di coach Polimeno, è arrivata una vittoria veramente esaltante che ha rappresentato l’immediato riscatto per la prestazione opaca messa invece in campo sabato scorso a Monteroni in Gara 1. La Leo Constructions Monteroni ha regolato sul 3-0 (a 21, a 10 e a 16) la formazione del Monopoli con parziali che dimostrano chiaramente l’indiscusso predominio in campo da parte delle monteronesi e l’ottimo lavoro fatto dallo staff tecnico nei giorni che hanno preceduto la gara, per recuperare tanto dal punto di vista psicologico quanto da quello tecnico-tattico, la sconfitta subita in casa nella gara di andata. La formazione monteronese ha interpretato così in maniera esemplare le disposizioni date dai coach Polimeno e Pati, sfoderando una prestazione perfetta in ogni fase del gioco, che ha messo quasi fin da subito in grande difficoltà le avversarie, offrendo un grande spettacolo al folto pubblico che aveva gremito le gradinate del palazzetto di Monopoli. Ancora in discussione, pertanto, l’agognata promozione in Serie B, per cui occorre ora concentrarsi sulla gara di spareggio che la Leo Constructions Monteroni giocherà sul parquet di casa del Velodromo degli Ulivi sabato prossimo, 10 giugno, con fischio d’inizio fissato per le ore 19,00.

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI

(playoff quinta fase, giornata 2): TC Ruffano-Virtus Tricase 3-0 (serie 2-0). Toma Carburanti Ruffano promosso in Serie B.

(foto: LC Monteroni)