LECCE – Sarà ancora Folgaria la sede del ritiro pre-campionato

Per la terza estate di fila, sarà ancora l’Alpen Hotel Eghel di Folgaria (Alpe Cimbra, Trento) ad ospitare il ritiro pre-campionato del Lecce in vista della stagione di Serie A 2023-24.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari”. Il club ringrazia l’APT Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione, sottoscrivendo l’accordo come sponsor per la prossima stagione. Le date del ritiro non sono ancora state comunicate ma dovrebbero coincidere con le prime due settimane del mese di luglio. Nelle due settimane di ritiro, come sempre, saranno programmate delle amichevoli, le prime delle quali dovrebbero essere giocate contro delle rappresentative dilettantistiche locali.

(foto: l’Alpen Hotel Eghel)