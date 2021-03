VOLLEY B2/f – Clamoroso a Bari: Melendugno perde un set dopo due mesi! (ma ne vince altri tre)

La notizia della settimana, nel girone M2 di Serie B2 femminile di volley, arriva dal Palaflorio di Bari. Dopo nove partite, la Narconon Melendugno ha perso un set. Ma ne ha vinti altri tre, contro una delle principali rivali della prima parte di regular season, la Primadonna Bari.

Una vittoria, quella conquistata in terra barese, che non lascia spazio a dubbi. Le salentine, già nella prima frazione, mettono subito in chiaro le cose, lasciando solo 11 punti alle avversarie. Dopo un buon avvio nel secondo set delle padrone di casa, Greco e compagne riaccendono i motori mettendo la freccia a metà frazione e chiudendo sul 25-22. Una piccola distrazione si è registrata nel terzo parziale: dopo un avvio positivo, la Primadonna riesce a mettere il muso davanti, a conquistare un punticino di vantaggio, poi quattro, sino a chiudere sul 25-20 a suo favore. Primo set perso dopo due mesi di campionato. Nel quarto, Melendugno decide che è ora di andare a fare la doccia e di tornare a casa: partita chiusa, nettamente, sul 25-18.

Top scorer, per le salentine: Kostadinova, 25 punti e Antignano con 15.

Melendugno vola a 27 punti, con 10 lunghezze sulla Fidelis Torretta e 12 sulla Primadonna (che ha una gara in meno). E domenica prossima, si chiude la prima fase: a Otranto, sarà ospite proprio la compagine calabrese, seconda in classifica.

—

IL TABELLINO

PRIMADONNA VOLLEY BARI 1

NARCONON MELENDUGNO 3

(11-25, 22-25, 25-20, 18-25)

PRIMADONNA BARI: Renna 1, Ayroldi (L), Cesario 10, Paradiso 5, Palmiotto 10, Facchino, Montillo 14, Grassi Pirone ne, De Vincenzo 2, Cianciotta 11, Daddiego (L), Giancaspro ne. Coach: Ricci. Vice: Lobbene.

MELENDUGNO: Kostadinova 25, Mirto (L), Greco 11, Basciano 12, Tamborino M. (L) ne, Negro 4, Minervini ne, Marra 4, Antignano 15, Trabucco, Pettinari 6, Tamborino G. ne. Coach: Vestri. Vice. Cesari.

—

SERIE B2 FEMMINILE GIRONE M2

Risultati (giornata n. 9): Battipagliese-Crotone 1-3, F. Torretta KR-Trani 3-2, Primadonna Bari-Melendugno 1-3.

Classifica: Melendugno 27 – F. Torretta KR 17 – Primadonna Bari* 15 – Crotone* 12 – Trani** 4 – Battipagliese 0.

* una gara in meno

Prossimo turno (giornata n. 10): Trani-Battipagliese (28.03 ore 17.30), Melendugno-F. Torretta KR (28.03 ore 16.30), Crotone-Primadonna Bari (28.03 ore 17.30).