VIRTUS FRANCAVILLA – Colombo, esordio da tre punti: a Teramo la decide Ciccone

Ottimo l’esordio di mister Alberto Colombo sulla panchina della Virtus Francavilla. I biancazzurri, con un gol di Ciccone, espugnano il “Gaetano Bonolis” di Teramo e mettono fine ad una lunghissima striscia negativa senza vittorie.

La prima occasione degna di cronaca è del Teramo e arriva al 20′: Santoro, con un secco diagonale, impensierisce Costa. Poi è ancora Teramo alla mezzora: azione Bombagi-Mungo, respinta di piedi ancora di Costa. Poco da segnalare nelle fila biancazzurre, se non un paio di tentativi di Giannotti e Caporale.

La Virtus, però, ci mette il pepe in avvio di ripresa. È il minuto 48′ quando Ciccone, dal limite, spostato a sinistra, lascia partire un tiro che, deviato, si infila alle spalle di Lewandovski e che vale il vantaggio ospite. Poi la squadra di Colombo si riassetta in modalità battaglia, molto chiusa, precisa nei disimpegni difensivi e pronta a ripartire, quando c’è l’occasione. A metà tempo si fa male l’arbitro Kumara, sostituito dal quarto uomo Giaccaglia. I tecnici pescano dalla panchina e vola qualche giallo di troppo. La Virtus, con esperienza, cerca di far trascorrere il tempo e, dopo ben undici minuti di recupero, ritorna a esultare al triplice fischio. Non succedeva da ben nove partite.

Coi tre punti odierni, la squadra di Colombo si porta a 34 . La zona playout dista solo sei punti. Ma il primo passo è stato fatto: ritornare a vincere, anche perché, domenica prossima, ci sarà un’altra battaglia: quella contro l’Avellino vicecapolista (ore 15).

—

IL TABELLINO

TERAMO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

RETI: 48′ Ciccone

TERAMO (4-4-2): Lewandowski – Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini – Ilari (76′ Di Francesco), Santoro (84′ Viero), Arrigoni, Costa Ferreira (70′ Pinzauti) – Bombagi, Mungo. A disp. D’Egidio, Bellucci, Trasciani, Lombardi, Gerbi, Kyeremateng. All. Paci.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa – Celli, Pambianchi, Caporale – Delvino, Mastropietro (83′ Sparandeo), Franco (83′ Zenuni), Giannotti, Nunzella – Vazquez (89′ Marino), Ciccone (76′ Adorante). A disp. Crispino, Negro, Calcagno, Carella, Tchetchoua, Maiorino, Miccoli. All. Colombo.

ARBITRO: Kumara di Verona (poi sostituito per infortunio).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Arrigoni, Diakite, Piacentini (T), Ciccone, Delvino (VF). Recupero: 3′ pt, 11′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio, ©Di Campi)