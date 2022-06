VOLLEY B1/f – Melendugno, uscita di scena a testa altissima: in A2 ci va il Perugia, applausi per le rossonere

Non ce l’ha fatta la Narconon Volley Melendugno a ribaltare la sconfitta casalinga per 3-1, subita sabato scorso. In A2 ci va la 3M Perugia, a cui bastava vincere due set nella gara di ritorno per assicurarsi il matematico passaggio di categoria in A2.

Esce a testa altissima la squadra salentina (neopromossa), che ha venduto cara la pelle anche nella partita di ritorno, giocata in terra umbra. La squadra di Marangi parte forte e conquista il primo set per 25-21. Il riscatto per Antignano e compagne arriva subito: il secondo set è rossonero, vinto allo sprint per 23-25. Il terzo, quello decisivo, è combattutissimo: la spuntano le padroni di casa per 26-24, risultato che dà il via alla grande festa delle locali. Ininfluente l’ultimo parziale, vinto, anch’esso, da Perugia per 25-17.

Resta, comunque, una superlativa annata per le ragazze di coach Ida Taurisano, che si sono arrese solamente in finale playoff, a una squadra dal tasso tecnico maggiore, e, comunque, lottando su ogni punto, dall’inizio alla fine.

3M PALLAVOLO PERUGIA-NARCONON MELENDUGNO 3-1

(25-21, 23-25, 26-24, 25-17)