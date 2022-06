LECCE – Il primo ingaggio ufficiale 2022/23 è Federico Brancolini: la scheda

Il primo ingaggio ufficiale del Lecce, per la stagione di Serie A 2022-23, è Federico Brancolini. Il portiere, classe 2001, si è ufficialmente legato al club giallorosso con un contratto quinquennale.

Nativo di Modena, Brancolini arriva dalla Fiorentina, nel cui settore giovanile è approdato, dal club emiliano, nella stagione 2017-18, giocando il torneo di Viareggio e il campionato Primavera 1, venendo, poi, aggregato alla prima squadra ai tempi di Stefano Pioli allenatore. L’esperienza in viola continua anche nell’annata successiva, quando viene anche convocato nella nazionale italiana under 18, rispondendo alla convocazione del Ct Daniele Franceschini. Con l’U18, Brancolini colleziona otto presenze in azzurro, alle quali se ne aggiungono altre sette nella stagione successiva e nell’Under 19 di Alberto Bollini, ex allenatore, tra l’altro, del Lecce. Nel 2019-20, poi, le buone prestazioni nella formazione Primavera dei gigliati, lo portano all’esordio in Serie A in Fiorentina-Bologna 4-0 di fine luglio 2020, con Beppe Iachini in panchina. A fine 2020, arriva la convocazione in Under 21 per Italia-Irlanda, a cui assiste dalla panchina. Nella stagione successiva, poi, colleziona solo otto presenze tra Primavera e Coppa Italia di categoria.

Brancolini arriva a Lecce per giocarsi un posto, probabilmente quello di secondo, con Bleve, in attesa che Corvino e Trinchera svelino le loro carte per la sostituzione di Gabriel, che sembra sempre più vicino all’addio al Salento.